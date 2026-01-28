Za nami 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który jak zwykle przyniósł wiele emocji. Gwiazdy jak co roku zaangażowały się w akcję pomagania, oferując przeróżne atrakcje. Jerzy Owsiak, który od początku stoi za fundacją, 28 stycznia pojawił się w programie "Kropka nad i", gdzie porozmawiał z Moniką Olejnik. Dziennikarka zapytała o kwestię finansową. Z czego żyje Owsiak? Tak to wyjaśnił.

"Kropka nad i". Jerzy Owsiak zapytany o kwestię wynagrodzenia. To powiedział

Od lat dyskutuje się na temat wynagrodzenia Jerzego Owsiaka, jak i jego żony. Monika Olejnik postanowiła zapytać wprost o tę kwestię. - Jak odpowiesz tym, którzy uważają, że bogacisz się na fundacji, bogaci się twoja żona, że zarabia na fundacji? - padło na antenie. - Od 34 lat tworzymy fundację. Gdyby tak było... nie ma takiej kopuły nad nami, nie ma takiego szkła, nie ma takiej sytuacji, która by pozwalała nie ujawniać takich nieczystych sytuacji. Nie jest to możliwe. (...) Uważam, że Polska jest krajem wolnym. Krajem, który ujawnia wszystkie takie sytuacje - wyjaśniał Owsiak.

- My nie możemy podjąć się kolejnych zbiórek, jeżeli nie wyślemy dokładnego sprawozdania do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia. (...) Jurek Owsiak nie jest odizolowany w tych "willach". Jurek Owsiak nie żyje w jakiejś bańce, do której nie ma dostępu. Jurek Owsiak ma sąsiadów, Jurek Owsiak chodzi do pralni, Jurek Owsiak chodzi do sklepu na osiedlu - tłumaczył lider WOŚP.

Jurek Owsiak żyje z tego, że jest szefem firmy Złoty Melon. Ta firma pozyskuje pieniądze dla fundacji, wszystko to, co jest komercyjne

- przekazał dziennikarz.

