Niebywałe, jakie nowości szykuje TVP. Przekazano pierwsze doniesienia

Możliwe, że widzowie TVP już niebawem będą mogli oglądać na antenie stacji całkiem nowy program. Jak ustaliły wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska rozpoczęła pod koniec stycznia postępowanie niepubliczne dotyczące show o roboczym tytule "Smartertest Person". Wyjawiono, jak miałby rzekomo wyglądać nowy format.

TVP szykuje nowy program? Ujawniono pierwsze szczegóły

Jak dowiedziała się redakcja, nowy program ma być realizowany między 24 lutym a 28 czerwca bieżącego roku w hali zdjęciowej TVP. Zainteresowane produkcją podmioty mogą przy tym składać oferty do 30 stycznia do godziny 10. Wspominane niepubliczne postępowanie tyczy się za to usług sceno-technicznych z użyciem sprzętu nadawcy, razem z transportem, ubezpieczeniem i obsługą.

Choć TVP nie wyjawiło dotychczas, czym miałby charakteryzować się program "Smartertest Person", dziennikarze zdążyli porównać go do podobnie brzmiącego show wywodzącego się z Belgii - "Smartest Person in the World". W każdym odcinku biorą udział trzy znane osoby, które rywalizują o miano "najmądrzejszej osoby". Uczestnicy odpowiadają na pytania, a w ramach punktów przyznawane są im sekundy. Osoba, która na koniec odcinka uzbiera ich najwięcej, przechodzi do kolejnego epizodu, a dwie pozostałe mają wciąż szansę na dalszą grę.

Przypomnijmy, że na początku stycznia 2026 roku ujawniono dane Nielsen Audience Measurement za poprzedni rok. Jak się okazało, najlepiej poradził sobie z poziomem oglądalności Polsat, który zakończył 12 miesięcy z wynikiem 6,98 proc. w grupie wszystkich widzów. TVP1 znalazło się przy tym na miejscu drugim, osiągając wynik 6,8 proc. (w tym spadek z wcześniejszych 7,26 proc. w 2024 roku). Tuż za Jedynką znalazł się TVN, a tzw. "wielką czwórkę" zamknęła tym razem TV Republika z wynikiem 6,06 proc. Dla wielu osób było to spore zaskoczenie, gdyż tym samym TVP2 spadło na miejsce piąte z wynikiem 5,79 proc. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Zmiany w rankingu stacji w 2025 roku. Republika przed TVP2. Kto liderem?".