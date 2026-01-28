"M jak miłość" to wciąż jeden z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. W zeszłym roku świętował swoje 25-lecie. Twórcy robią wszystko, by produkcja nie znudziła się widzom. Rozwijają wątki dobrze znanych bohaterów i piszą zupełnie nowe historie. Co jakiś czas decydują się również na wprowadzenie nowych postaci. Do obsady właśnie dołączyła kolejna aktorka. Jej postać już teraz budzi mnóstwo emocji.

"M jak miłość". Nowa bohaterka rozgrzała internet do czerwoności

"W dzisiejszym odcinku poznaliście Ewelinę, ukochaną Michała, brata Janka. Czy jej życie właśnie wywróciło się do góry nogami?" - czytamy we wpisie, który pojawił się na facebookowym profilu serialu. W nową bohaterkę wcieliła się Anna Jarosik, córka Elżbiety Jarosik, która grała w takich hitach jak: "Niania", "Kler" czy "Dzień świra". Debiut 40-latki w serialu przypadł widzom do gustu. "Fajny wątek, będzie ciekawie", "Fajna aktorka. Tak jak i jej mama. Oglądam z paniami filmiki, jak z humorem rozmawiają", "Może być ciekawie. Poczekamy na dalsze losy", "Bardzo lubię tę aktorkę! Cieszę się, że dołączyła do obsady" - czytamy. A co wy myślicie o nowej bohaterce?

Anna Jarosik ma wyjątkową więź ze swoją mamą. "Jest moim mamo-tatą"

Elżbieta Jarosik wychowywała córkę samodzielnie, przy wsparciu swojej mamy. Aktorka przez lata łączyła pracę na planie zdjęciowym z opieką nad małą Anną. "Mówię, że jest moim mamo-tatą. Zawsze miałam w niej oparcie i pełną akceptację. To coś, czego każdemu życzę. Nigdy nie czułam się przez mamę oceniona, skrytykowana owszem, ale to jest zawsze konstruktywna krytyka, np. kiedy daje mi uwagi na scenie. My się o to nie kłócimy, ja te uwagi przyjmuję, ewentualnie się nie zgadzam" - zwierzała się na łamach Kobieta WP.pl.

W rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" Anna Jarosik zdradziła sekret tak udanej relacji. - Bardzo dużo rozmawiamy o rzeczach, nawet trudnych. Mamy dużą zgodność charakterów. (...) Moja mama zawsze wali prosto z mostu, ale nigdy się nie wtrąca w moje związki. (...) Wiem, że mama kocha mnie bezwarunkowo - podsumowała.