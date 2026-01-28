Ksiądz wystąpi w reality show TVN-u. W sieci armagedon. "Ośmiesza cały Kościół"

Ksiądz Rafał Główczyński, znany w mediach społecznościowych jako "Ksiądz z osiedla", wystąpi w najnowszym, trzecim już sezonie reality show TVN-u. "The Traitors. Zdrajcy". Po tym, jak duchowny przekazał tę informację na swoim instagramowym koncie, w sieci zawrzało.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak studentki wspominają kolędę? "Bałam się, nie otworzyłam"

Ksiądz Rafał Główczyński w "The Traitors. Zdrajcy"

Jakiś czas temu ogłoszono, że jednym z uczestników formatu będzie ksiądz Rafał Główczyński, który zasłynął w sieci, publikując na YouTube, TikToku czy Instagramie materiały, których celem jest ewangelizowanie młodzieży. Głośno zrobiło się o nim, kiedy założył konto na jednej z platform dla dorosłych, by zebrać fundusze na funkcjonowanie klubokawiarni ewangelizacyjnej w centrum Warszawy. "Jezus też chodził do miejsc kojarzonych z grzechem" - tłumaczył wówczas.

Teraz ksiądz Główczyński poinformował na Instagramie, dlaczego zdecydował się na udział w formacie TVN -u. "Będę w "The Traitors. Zdrajcy", bo mnie zaprosili. Po co? Żeby dotrzeć do tych, co nie chodzą do kościoła, ale oglądają telewizję. Co ksiądz tam robił? Ewangelizował. Jak? Obejrzyjcie" - napisał duchowny.

Pod wypisem duchownego pojawiło się wiele komentarzy. Szybko można się zorientować, że internauci podzielili się na dwie grupy. Niektórzy chwalili księdza za jego pomysłowość, wskazując, że w ten nietypowy sposób dotrze do szerszego grona wiernych. "Genialny pomysł", "Miałam nie oglądać, ale teraz będę", "Brawo za odwagę, za głoszenie Słowa Bożego, gdzie się da! Wspaniale proszę księdza! Wyśmienity pomysł", "Jeśli chociaż jedna osoba dzięki występowi księdza dała Kościołowi jeszcze jedną szansę, to było warto" - pisali.

Inni z kolei byli oburzeni działaniami duchownego. W komentarzach padały mocne słowa. "Ksiądz w programie, w którym trzeba być dobrym kłamcą i oszustem? Jestem na nie", "Dramat... Proszę, aby ksiądz przemyślał to, co robi od pewnego czasu. Można ewangelizować na różne sposoby, prawda. Ale w przypadku księdza bardziej to już wygląda na celebryctwo, ukazanie się jako 'fajnego, nowoczesnego gościa'. Kapłaństwo polega zupełnie na czymś innym", "Mam wrażenie ostatnio, że ośmiesza ksiądz Kościół" - czytamy.

Na czym polega "The Traitors. Zdrajcy"?

"The Traitors. Zdrajcy" to format, który zadebiutował w TVN-ie w 2024 roku. Show inspirowane jest grą towarzyską "Mafia". Uczestnicy formatu, którzy przebywają na terenie zamku, zostali podzieleni na dwie grupy - "lojalnych" oraz "zdrajców". Ci pierwsi w kolejnych zadaniach próbują zdemaskować rywali, z kolei "zdrajcy" robią wszystko, by eliminować "lojalnych". Stawką w grze jest nawet 500 tys. złotych.

Jak podaje TVN, w trzeciej odsłonie programu mają skonfrontować się ze sobą "wyjątkowe osobowości: studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, ksiądz i striptizerka oraz wielu, wielu innych". Premiera show zaplanowana jest na 22 lutego. Będziecie oglądać?