Polsat potwierdza doniesienia. Oto kolejna uczestniczka "Tańca z gwiazdami"

Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja formatu "Taniec z gwiazdami". Wiemy już, że na parkiecie zaprezentują się Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka i Kamil Nożyński. Tancerze również potwierdzają swój udział w formacie. Na parkiecie w roli trenerki wystąpi m.in. Magdalena Tarnowska, która tworzyła parę z Mikołajem "Bagim" Bagińskim. Kto jeszcze zaprezentuje się w programie?

"Taniec z gwiazdami". Natsu wystąpi w programie. "Będzie się działo"

27 stycznia produkcja ogłosiła, że w programie "Taniec z gwiazdami" wystąpi Natalia "Natsu" Karczmarczyk. Plotki o jej udziale już od tygodni krążyły w mediach społecznościowych. "Na parkiecie zobaczymy Natalię 'Natsu' Karczmarczyk. Influencerkę, twórczynię internetową i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia w sieci. Energia, charakter i miliony obserwatorów! Teraz czas sprawdzić, jak odnajdzie się w tanecznym świecie. Czy parkiet pokocha ją tak samo jak internet? Jedno jest pewne - będzie się działo" - czytamy na profilu programu. Będziecie jej kibicować? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Pod publikacją ogłoszenia pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Nie kryli radości z tej informacji. "Mocne", "Baw się tam Natsu", "Już wiem, na kogo pójdą głosy", "Tak czułam po kościach", "Ale bosko, będę trzymać kciuki" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami". Burza wokół udziału Emilii Komarnickiej. Internauci mają jasne zdanie

W mediach społecznościowych nie brakuje kontrowersji związanych z nową edycją formatu. Internauci zwracają uwagę na fakt, że Emilia Komarnicka ma spore doświadczenie w tańcu. Z ich słowami najprawdopodobniej zgadza się Mateusz Banasiuk, czyli ukochany Magdaleny Boczarskiej. Aktor polubił następujące komentarze o Komarnickiej: "Wszystko cacy, tylko Emilia potrafi tańczyć. Po pierwsze, gra w spektaklu tanecznym, po drugie, mignęło mi, że jest po studium choreograficznym (tu mogę się mylić). Zakładam, że zostanie sparowana ze Stefano, z którym tańczy od dawna, więc jest to podwójnie nie fair wobec innych uczestników", "I jeszcze dostanie Stefano, z którym od lat tańczy spektakle taneczne. Mega niesprawiedliwe. Na starcie mają olbrzymią przewagę nad innymi, którzy po pierwsze się nie znają, a po drugie nigdy ze sobą nie tańczyli".