Film "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Gavina Hooda miał premierę w 2001 roku. Został nakręcony w plenerach Południowej Afryki i Tunezji. W rolach głównych zobaczyliśmy Adama Fidusiewicza oraz Karolinę Sawkę. Teraz aktorzy opowiedzieli o swoich karierach w śniadaniówce stacji TVN.

Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka opowiedzieli o castingach do "W pustyni i w puszczy"

Karolina Sawka, która wcieliła się w rolę Nel, wspomniała o długich castingach do produkcji. - Tata miał wtedy kamerę, bardzo lubił zdjęcia i na bieżąco powiększał kolekcję rodzinną (...). Miał co zaproponować, jeśli chodzi o casting. Te castingi trwały długo. Miałam osiem lat, castingi odbywały się w Warszawie, ja mieszkałam wtedy w Szczecinie - powiedziała w "Dzień dobry TVN". Aktorka zaznaczyła także, że od zawsze przejawiała duże chęci do występowania. Adam Fidusiewicz, czyli filmowy Staś, miał 14 lat, gdy dołączył do produkcji. Aktor nie poszedł na tradycyjny casting. - Jeden z pracowników dotarł do mojej mamy, która prowadziła szkółkę musicalową. (...) Akurat w tej szkółce było mało chłopaków - opowiedział w śniadaniówce.

Aktorzy wspomnieli także o swojej relacji. Chociaż nie widują się zbyt często, to mają do siebie zaufanie. -Ja mam z Adamem takie skojarzenie i takie uczucia, że jest to rodzaj więzi ponadczasowej, że w momencie, gdy odzywamy się do siebie, to można pominąć cały small talk i od razu wchodzimy w głębsze tematy i czuję z tobą ogromne zaufanie - mówiła Karolina Sawka. Po aktualne zdjęcia aktorów zapraszamy do naszej galerii.

Karolina Sawka o karierze. "Wybierałam swoją drogę życiową..."

W dalszej części rozmowy Karolina Sawka opowiedziała o swojej karierze po filmie "W pustyni i w puszczy". Rodzice chcieli, aby kontynuowała edukację. - Ja po maturze skończyłam jedne studia i wybierałam swoją drogę życiową zupełnie samodzielnie. Teraz mam firmę, która zajmuje się ceramiką (...), skończyłam pierwsze studia Stosowane Nauki Społeczne, potem studia aktorskie. Teraz mam działalność artystyczną ceramiczną i działalność aktorską - opowiadała w śniadaniówce.