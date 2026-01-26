26 stycznia odbyła się gala rozdania Nagród im. Zbyszka Cybulskiego. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień dla młodych aktorów. Nie da się ukryć, że to potwierdza, że nowe pokolenie artystów nie boi się wyrazistych ról i odważnych wyborów. Finalistami zostali: Agata Turkot, Sebastian Dela, Bartłomiej Deklewa, Izabella Dudziak i Karolina Rzepa. W warszawskim kinie Iluzjon okaże się, kto z nich dołączy do grona laureatów prestiżowej nagrody. Na czerwonym dywanie gwiazdy pojawiły się w wyjątkowych stylizacjach.

Gwiazdy na gali wręczenia Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Co za stylizacje!

Na gali pojawiła się Maja Ostaszewska. Jej stylizacja to klasyczna, stonowana elegancja z nutą retro. Szary garnitur o luźniejszym kroju składa się z marynarki i spódnicy midi z asymetrycznym rozcięciem. Pod spodem widać czarną bluzkę, która nadaje całości lekkości i przełamuje surowość materiału. Styl uzupełniają czarne rajstopy oraz masywne buty na platformie, dodające charakteru i nowoczesnego akcentu. Na krój garnituru postawiła też Agata Turkot. Grafitowy, prążkowany strój ma wyraźnie zaznaczone ramiona i luźny fason, a marynarka została przewiązana szerokim, satynowym krawatem, który podkreśla talię i dodaje całości elegancji. Spodnie o szerokich nogawkach nadają sylwetce lekkości, a białe buty na grubej podeszwie wprowadzają ciekawy akcent. Jak oceniacie stylizacje?

Agata Turkot o przemocy. W filmie "Dom dobry" poruszono ważny temat

Agata Turkot zachwyciła swoją rolą Gośki w filmie "Dom dobry". Wcieliła się w rolę kobiety doświadczającej przemocy domowej. Przyznała, że w produkcji Wojciecha Smarzowskiego poruszono wiele ważnych tematów, które nie powinny być tabu. - Przemoc powinna przestać być tematem tabu. Powinniśmy też edukować, czym jest przemoc, jak możemy zareagować, do kogo zwrócić się o pomoc. Policja, pracownicy różnych instytucji powinni przechodzić odpowiednie szkolenia, na których byliby uczeni, jak reagować przy tego typu wezwaniach. Myślę, że to jest najważniejsze. Mam też takie osobiste marzenie, żeby wstyd zmienił kierunek. To nie osoba doświadczająca przemocy powinna się wstydzić, tylko ta, która tę przemoc stosuje - wyznała w rozmowie z PAP Life.