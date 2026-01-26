Co z relacją Anny i Marcina z "Rolnika"? Te zdjęcia mówią wszystko

Ania i Marcin, znani z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", są razem. Para stroni od publicznego okazywania uczuć i rzadko dzieli się szczegółami swojego związku w mediach społecznościowych. "To jest nasze życie, a nie love story i jak to w życiu bywa - może być różnie i musimy myśleć o sobie, nie o oczekiwaniach innych" - mówiła Ania Marcie Manowskiej. To sprawia, że co jakiś czas pojawiają się domysły, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Spekulacje te nasiliły się szczególnie po tym, jak para nie pojawiła się w świątecznym odcinku matrymonialnego show TVP. W końcu Ania i Marcin przerwali milczenie.

"Ronik szuka żony". Co dalej ze związkiem Ani i Marcina? Wszystko jasne

Ania i Marcin odpowiedzieli na plotki związane z ich rozstaniem. Te zdjęcia z pewnością wszystko wyjaśniły. Postanowili dać o sobie znać w mediach społecznościowych, publikując serię kadrów z wspólnego, weekendowego wypadu do Poznania. To właśnie tam para celebrowała szczególny moment - imieniny Marcina. "Nam się bardzo podobało, ja już dawno chciałam się wybrać do Poznania i nadążyła się super okazja, bo to było idealne miejsce, by świętować tam Marcina imieniny" - napisała Ania. Teraz fani mają pewność, że uczestnicy "Rolnika" nadal są razem. Mieliście wcześniej wątpliwości?

"Rolnik szuka żony". Produkcja też zabrała głos. To otworzyło oczy niedowiarkom

W styczniu produkcja programu "Rolnika szuka żony" poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, które miały miejsce 23 i 24 stycznia w Kielcach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się właśnie Ania i Marcin. To jasno wskazało, że para nadal jest razem i świetnie się dogaduje, a ich związek ma się bardzo dobrze. To jednak nie wszystko. Uczestnicy targów mogli zajrzeć do stoiska programu znajdującego się w jednej z hal oraz spotkać się i porozmawiać z innymi bohaterami show.