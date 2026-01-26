Kornelia dała się poznać widzom programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym na ślubnym kobiercu stanęła u boku Marka. Jak później wyszło na jaw, ich relacja przerodziła się w prawdziwe uczucie. Fani show nie byli zaskoczeni, gdy para postanowiła być razem także po zakończeniu programu. Dziś oboje są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie pozostają w stałym kontakcie z obserwatorami. Niedawno Marek podzielił się jednak przykrą informacją. Okazało się, że trafił do szpitala. Teraz wyjawił nowe wieści.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marek przekazał nowe wieści na temat swojego stanu zdrowia

W styczniu 2026 roku Marek pokazał w sieci kadry ze szpitala. W mediach społecznościowych podziękował również ukochanej za nieustanne wsparcie. Kilka dni później podzielił się wynikami badań, na które czekali jego fani. "Ja nadal w szpitalu, diagnoza dotychczasowa zakrzepica żył w jamie brzusznej. Podobno bardzo rzadko się to przytrafia…" - napisał na Instagramie. Okazało się, że pobyt w szpitalu przedłużył się na jego urodziny. "Nie sądziłem, że 35 urodziny spędzę na oddziale" - wyznał. "Dobrze mieć taką cudowną żonę, która spędza ze mną czas w szpitalu. Kocham cię, myszko" - podkreślił na końcu do swojej ukochanej Kornelii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Takie były początki związku Kornelii i Marka. Napotkali trudności

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" regularnie dają fanom wgląd do swojej codzienności w sieci. Wydawać by się mogło, że małżeństwo od początku prowadziło szczęśliwe życie i spędzało ze sobą dużo czasu. Rzeczywistość była inna. Bohaterowie formatu wyznali, jak wyglądały ich pierwsze wspólne chwile. Okazało się, że para mierzyła się z wieloma trudnościami. Musieli pójść na liczne kompromisy. - Widywaliśmy się tylko w weekendy, bo w tygodniu mieliśmy swoje życie. Ja miałam w Poznaniu swoją pracę, Marek w Bydgoszczy. Dla mnie najcięższe było to, że ten cały tydzień byliśmy osobno - powiedziała Kornelia w wywiadzie z portalem Party.pl. ZOBACZ TEŻ: Adrian ze "Ślubu" przestrzega przed fake newsami na temat swojego stanu zdrowia. "Obrzydliwe"