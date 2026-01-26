W czwartym odcinku "Żony dla Polaka" emocje sięgnęły zenitu. Sporo działo się u Doroty, która zdecydowała, że kończy swoją znajomość z Piotrem. Oboje uznali, że raczej nie udałoby im się zbudować romantycznej relacji. Po emisji najnowszego odcinka na profilu uczestnika pojawił się szczery wpis, w którym podsumował swoją przygodę w matrymonialnym show Telewizji Polskiej. Wygląda na to, że Piotr żałuje swojego udziału w formacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" chciałaby zatańczyć w "Tańcu z gwiazdami"

"Żona dla Polaka". Piotr ostro o programie Telewizji Polskiej. "Nigdy więcej"

"Uff. Wreszcie koniec. Byłem przekonany, że tylko jednym odcinkiem was rozbawię swoim udziałem, ale przeciągnęli to do czterech" - napisał na swoim profilu na Facebooku Piotr. Były uczestnik nie szczędził krytyki w stronę samego formatu. "Koniec tej głupiej przygody z powodu durnej decyzji udziału w tym gniocie" - czytamy w dalszej części. Piotr żałuje, że wystąpił przed kamerami. W tym samym wpisie stwierdził, że nigdy więcej nie zdecyduje się na udział w czymś podobnym.

Nigdy więcej takich wygłupów. Zdecydowanie wolałbym skorzystać z zaproszenia NFZ na kolonoskopię niż [brać -red.] udział w tym programie

- dodał. Na koniec zdradził, że pokusił się o takie samo porównanie w programie, ale fragment z jego wypowiedzią został wycięty. Pod wpisem Piotra pojawiło się kilka komentarzy. "Piotrek, co tak surowo siebie oceniasz? Zdecydowałeś się i to była przygoda" - zauważyła jedna z internautek. "Ale ja siebie nie oceniam. Tylko mówię, że to był głupi pomysł" - odpowiedział jej Piotr. A wy co myślicie o "Żonie dla Polaka"? Podzielacie zdanie Piotra?

"Żona dla Polaka". Kacper Kuszewski o drugiej edycji programu. To zaskoczyło go najbardziej

Prowadzącym drugiej edycji programu ponownie został Kacper Kuszewski. Aktor nie ukrywa, że jest to dla niego spore przeżycie. Pierwsza odsłona matrymonialnego show Telewizji Polskiej dostarczyła widzom wielu emocji. Jak na razie druga w niczym jej nie ustępuje. W jednym z materiałów promujących nowy sezon Kuszewski zdradził, że uczestnicy podchodzą do sprawy naprawdę poważnie. - To, co chyba zaskoczyło mnie najbardziej, to jest poczucie, że oni rzeczywiście traktują to dosyć poważnie. I cała czwórka chce poznać kogoś na dłużej. To nie jest dla nich tylko zabawa, żart czy przygoda. Oni szukają kogoś na serio - mówił.