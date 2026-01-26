"Twoja twarz brzmi znajomo" pozwala sprawdzić wokalne i taneczne umiejętności sław. Wcielają się tam w znanych wokalistów, czemu towarzyszą długie przygotowania i charakteryzacja, która jest wykonana zawsze na najwyższym poziomie. Występy uczestników są oceniane nie tylko przez widzów, ale i jury, w którym możemy oglądać między innymi Justynę Steczkowską. Co wiadomo o nowym sezonie formatu?

"Twoja twarz brzmi znajomo" z listą gwiazd. Nie zabrakło dawnych twarzy TVP

W nadchodzącym sezonie nie zabraknie emocji, które dostarczą następujące gwiazdy: Marcin Miller, Maria Sadowska, Ida Nowakowska, Bryska, Marcin Maciejczak, Ula Milewska oraz Rafał Brzozowski. Taką listę przedstawił portal Kozaczek. Z pewnością show po raz kolejny pokaże ciekawą rywalizację i znane nazwiska w nietypowych odsłonach.

Do programu zaangażowano gwiazdy o różnym stopniu rozpoznawalności oraz umiejętności wokalnych. Ula Milewska ma doświadczenie musicalowe oraz trenerskie - wiemy, że zna się na emisji głosu. Maciej Maciejczak to znany Polakom zwycięzca trzeciego sezonu "The Voice Kids", który ma na koncie wiele singli. Bryskę z kolei widzieliśmy na największych polskich festiwalach, a o portfolio Marcina Millera z Boys nie trzeba nikomu przypominać. Ciekawym ruchem jest także zaangażowanie byłych prowadzących TVP - Idy Nowakowskiej znanej między innymi z "Pytania na śniadanie" oraz Rafała Brzozowskiego, wokalisty i eks prowadzącego "Jaka to melodia?".

"Twoja twarz brzmi znajomo" potrafi podzielić widzów. Poruszenie po ostatnim finale

W listopadzie 2025 roku oglądaliśmy kolejny finał programu. Wygrała go Natalia Muianga, co spowodowało falę komentarzy. "W stu procentach zasłużone pierwsze miejsce, gratulacje!", "Królowa jest tylko jedna!", "Natalia była najlepsza i to nie tylko w tym odcinku" - pisali w sieci fani uczestniczki. Nie każdy jednak był zgodny z tą decyzją. "Wszyscy byli świetni, ale Krystian był najlepszy od początku i to on powinien wygrać moim zdaniem", "Nie jest to sprawiedliwy werdykt niestety, powinna być druga", "To było do przewidzenia" - pisali pozostali. To jednak było do przewidzenia - każdy widz ma innego faworyta.