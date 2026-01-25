Właśnie trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Tegoroczna zbiórka koncentruje się na wsparciu pediatrycznej gastroenterologii - pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
Małgorzata Rozenek-Majdan i Julia Wieniawa wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pojawiły się na finale akcji w naturalnych stylizacjach
Jak co roku, sercem finału jest Warszawa, gdzie wydarzenie zgromadziło tłumy wolontariuszy, mieszkańców oraz liczne grono znanych osób. Celebryci chętnie kwestują, wspierając inicjatywę Jurka Owsiaka, a przy okazji zwracają uwagę stylizacjami - tym razem wyraźnie królował naturalny luz i wygoda. Jedną z gwiazd obecnych na miejscu jest Julia Wieniawa. Aktorka postawiła na prostotę: biały sweter, klasyczne jeansy przełamane paskiem oraz naturalne uczesanie. Stylizacja jest swobodna, ale dopracowana - idealnie wpisuje się w charakter wydarzenia.
Na naturalność zdecydowała się również Małgorzata Rozenek-Majdan, która wybrała czarny sweter z nadrukiem dwóch misiów. Do stylizacji dobrała ciemne spodnie, klasyczny makijaż i proste włosy. Na nagraniach opublikowanych w sieci towarzyszy jej Agata Młynarska - dziennikarka pojawiła się w koszuli w kratę zestawionej z czarną marynarką, stawiając na lekko kręcone włosy i minimalistyczny look.
Wśród obecnych gwiazd podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znalazła się także Julia Chatys. Aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" wyróżniła się czerwonym swetrem. Tymczasem Katarzyna Zillmann wybrała jeansowy komplet, do którego dobrała lakierowane buty. Na wydarzeniu pojawił się również Łukasz Jemioł, który postawił na klasykę - czarną skórzaną kurtkę i T-shirt w tym samym kolorze. Dawid Woliński również wybrał ponadczasową stylizację. Znany projektant zdecydował się na klasyczną białą koszulę, do której dobrał luźne spodnie i sportowe buty.