Właśnie trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Tegoroczna zbiórka koncentruje się na wsparciu pediatrycznej gastroenterologii - pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Julia Wieniawa wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pojawiły się na finale akcji w naturalnych stylizacjach

Jak co roku, sercem finału jest Warszawa, gdzie wydarzenie zgromadziło tłumy wolontariuszy, mieszkańców oraz liczne grono znanych osób. Celebryci chętnie kwestują, wspierając inicjatywę Jurka Owsiaka, a przy okazji zwracają uwagę stylizacjami - tym razem wyraźnie królował naturalny luz i wygoda. Jedną z gwiazd obecnych na miejscu jest Julia Wieniawa. Aktorka postawiła na prostotę: biały sweter, klasyczne jeansy przełamane paskiem oraz naturalne uczesanie. Stylizacja jest swobodna, ale dopracowana - idealnie wpisuje się w charakter wydarzenia.

Na naturalność zdecydowała się również Małgorzata Rozenek-Majdan, która wybrała czarny sweter z nadrukiem dwóch misiów. Do stylizacji dobrała ciemne spodnie, klasyczny makijaż i proste włosy. Na nagraniach opublikowanych w sieci towarzyszy jej Agata Młynarska - dziennikarka pojawiła się w koszuli w kratę zestawionej z czarną marynarką, stawiając na lekko kręcone włosy i minimalistyczny look.

Julia Chatys i Katarzyna Zillmann także kwestują na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Postawiły na klasyczne stylizacje

Wśród obecnych gwiazd podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znalazła się także Julia Chatys. Aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" wyróżniła się czerwonym swetrem. Tymczasem Katarzyna Zillmann wybrała jeansowy komplet, do którego dobrała lakierowane buty. Na wydarzeniu pojawił się również Łukasz Jemioł, który postawił na klasykę - czarną skórzaną kurtkę i T-shirt w tym samym kolorze. Dawid Woliński również wybrał ponadczasową stylizację. Znany projektant zdecydował się na klasyczną białą koszulę, do której dobrał luźne spodnie i sportowe buty.