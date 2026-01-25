"The Voice Senior" powrócił na ekrany naszych telewizorów 3 stycznia 2026 roku. Wciąż emitowane na antenie TVP2 są odcinki przesłuchań w ciemno, podczas których trenerzy - Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski kompletują swoje drużyny. Najnowszy epizod show wywołał w widzach wiele emocji.
W wyemitowanym 24 stycznia odcinku "The Voice Senior" pojawiła się pani Violetta, która zaprezentowała utwór "Dla Ciebie jestem sobą". Jej wykonanie urzekło trenerów - odwróciła się trójka z nich, a ostatecznie uczestniczka wylądowała w drużynie Andrzeja Piasecznego. Internauci nie kryli zachwytu nad występem pani Violetty. "Brawo! Na pewno finał", "Wspaniała", "Pan Andrzej aż zaniemówił. Dawno go nie widziałam zatkanego", "Piękny występ" - mogliśmy przeczytać wśród komentarzy w mediach społecznościowych.
Część użytkowników postanowiła jednak zwrócić uwagę, iż uczestniczka ma mieć doświadczenie w śpiewaniu, co nie do końca im się spodobało. "To miał być program dla amatorów!", "Pięknie śpiewa. Uważam jednak, że skoro jest artystką i cały czas śpiewa, to nie powinna brać udziału w takim programie", "To już wyższy poziom i nie wiadomo, jak porównać ze zwykłymi uczestnikami, amatorami", "Ale zawodowcy nie powinni brać udział, moim zdaniem..." - pisali również w sieci.
Przypomnijmy, że we wcześniejszych odcinkach "The Voice Senior" największe poruszenie wywoływało zachowanie trenerów. Widzom nie podobał się m.in. fakt, iż jurorzy dyskutują na temat wyboru danych uczestników. Także w tym przypadku zabrali głos w mediach społecznościowych. "Dzisiaj to jury było jakieś zakręcone. Żaden z nich nie umiał podjąć samodzielnie decyzji, tylko patrzyli jeden na drugiego", "Uważam, że jurorzy powinny indywidualnie wybierać, a nie konsultować się i nakłaniać do wyboru" - czytaliśmy pośród komentarzy. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Wielkie emocje po odcinku 'The Voice Senior. Lawina komentarzy".