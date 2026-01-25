"The Voice Senior" powrócił na ekrany naszych telewizorów 3 stycznia 2026 roku. Wciąż emitowane na antenie TVP2 są odcinki przesłuchań w ciemno, podczas których trenerzy - Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski kompletują swoje drużyny. Najnowszy epizod show wywołał w widzach wiele emocji.

"The Voice Senior". Występ jednej z uczestniczek podzielił widzów. Zwrócili uwagę na jedno

W wyemitowanym 24 stycznia odcinku "The Voice Senior" pojawiła się pani Violetta, która zaprezentowała utwór "Dla Ciebie jestem sobą". Jej wykonanie urzekło trenerów - odwróciła się trójka z nich, a ostatecznie uczestniczka wylądowała w drużynie Andrzeja Piasecznego. Internauci nie kryli zachwytu nad występem pani Violetty. "Brawo! Na pewno finał", "Wspaniała", "Pan Andrzej aż zaniemówił. Dawno go nie widziałam zatkanego", "Piękny występ" - mogliśmy przeczytać wśród komentarzy w mediach społecznościowych.

Część użytkowników postanowiła jednak zwrócić uwagę, iż uczestniczka ma mieć doświadczenie w śpiewaniu, co nie do końca im się spodobało. "To miał być program dla amatorów!", "Pięknie śpiewa. Uważam jednak, że skoro jest artystką i cały czas śpiewa, to nie powinna brać udziału w takim programie", "To już wyższy poziom i nie wiadomo, jak porównać ze zwykłymi uczestnikami, amatorami", "Ale zawodowcy nie powinni brać udział, moim zdaniem..." - pisali również w sieci.

Widzowie "The Voice Senior" grzmią nad zachowaniem jurorów

Przypomnijmy, że we wcześniejszych odcinkach "The Voice Senior" największe poruszenie wywoływało zachowanie trenerów. Widzom nie podobał się m.in. fakt, iż jurorzy dyskutują na temat wyboru danych uczestników. Także w tym przypadku zabrali głos w mediach społecznościowych. "Dzisiaj to jury było jakieś zakręcone. Żaden z nich nie umiał podjąć samodzielnie decyzji, tylko patrzyli jeden na drugiego", "Uważam, że jurorzy powinny indywidualnie wybierać, a nie konsultować się i nakłaniać do wyboru" - czytaliśmy pośród komentarzy. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Wielkie emocje po odcinku 'The Voice Senior. Lawina komentarzy".