Zbliża się kolejna edycja "Tańca z gwiazdami", a to oznacza, wielkie emocje związane z ujawnianiem kolejnych uczestników. Polsat postanowił odsłonić kolejne karty. Już wiadomo, kogo na pewno zobaczymy na parkiecie. Potwierdzono, że będzie to znany ze "Ślepnąć od świateł" Kamil Nożyński, którego wielu kojarzy pod pseudonimem Saful.

"Taniec z gwiazdami". Kamil Nożyński pojawi się na parkiecie!

Udział Kamila Nożyńskiego w tanecznym show potwierdził serwis halotupolsat.pl. "Oficjalnie potwierdzamy, że do zmagań o Kryształową Kulę w 18. edycji "Tańca z gwiazdami" staje artysta, który swoją charyzmą zdobył zarówno scenę muzyczną, jak i szklany ekran. Na parkiecie zobaczymy bowiem Kamila Nożyńskiego" - przekazano.

Nożyński to członek zespołu Dixon37 znany jest w branży muzycznej pod pseudonimem Saful. Artysta ma na koncie trzy albumy: "Lot na całe życie", "Oznz" oraz "KZK" - a wszystkie nagrodzone złotą płytą. Większość poznała go dzięki roli Kuby Niteckiego w "Ślepnąć od świateł", która zapadła w pamięć wielu widzom. Nie da się ukryć, że produkcja otworzyła mu wiele drzwi. Zobaczyliśmy go w "Przyjaciółkach" oraz "Profilerce". Teraz przed nim kolejne wyzwanie. Nożyński sprawdzi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami", choć nie wiemy jeszcze, z kim zobaczymy go w duecie.

"Taniec z gwiazdami". Mateusz Pawłowski wprost o udziale w programie

Wiadomo, że w nadchodzącej edycji programu pojawi się również Mateusz Pawłowski - znany z roli Kacpra w "Rodzince.pl". Podczas wizyty w "halo tu polsat" opowiedział o presji związanej z udziałem w show. - Jest w mojej głowie delikatna presja, żeby podołać, że tak powiem, temu, co osiągnęli moi bracia i mój serialowy tata - stwierdził. Aktor ma nadzieję, że choć nauka kroków będzie wyzwaniem, wyniesie z tego cenne doświadczenie. - Ale z drugiej strony podchodzę do tego jako doświadczenia, które na pewno bardzo dużo mi da i chciałbym to też w sobie przeżyć. Jak analizuję swoje życie, to wiem o tym, że ja i taniec nigdy nie byliśmy chodzący razem w parze, ale wydaje mi się, że dzięki temu programowi coś może się nowego we mnie otworzyć - ocenił.

- Wydaje mi się, że na parkiecie będę starał się delikatnie improwizować, ale oczywiście to zależy, jak dużą możliwość będę miał. Oczywiście nie chcę iść tutaj w tak dużą kontrę, jak mój serialowy tata z niektórymi swoimi performensami, ale chcę po prostu samemu sobie postawić taki cel, żeby zobaczyć, czy potrafię w ogóle zrobić coś na jakimś poziomie - stwierdził Pawłowski w rozmowie z Maciejem Kurzajewskim.