Katarzyna Bosacka od lat edukuje Polaków w kwestii zdrowego żywienia. Prezenterka przez wiele lat związana była ze stacją TVN, prowadziła też własny kanał w serwisie YouTube. Okazuje się, że niebawem zobaczymy ekspertkę w Telewizji Polskiej. Na początku lutego na antenie TVP2 zadebiutuje bowiem jej nowy program.

Katarzyna Bosacka dostała nowy program. "Będzie głośno, radośnie i naprawdę wesoło"

Katarzyna Bosacka zyskała miano ekspertki od żywienia. Dziennikarka w swoich programach przyglądała się składom produktów, udzielała kulinarnych porad, a także często podopowiadała, jak zaoszczędzić na zakupach. Już niedługo prezenterka poprowadzi zupełnie nowy format na antenie TVP2. Program "Super Gary - Gotuj z Bosacką" zadebiutuje w sobotę 7 lutego o 11.35. Bosacka będzie wraz z kamerami odwiedzać polskie rodziny, próbując nauczyć je zdrowych nawyków żywieniowych.

'Super Gary' to program nie tylko dla miłośników kulinariów. Forma reality show jest bardzo pojemna, w programie znajdziemy więc i prawdziwe historie występujących w nim rodzin, i edukację na temat czytania etykiet i wybierania dobrych jakościowo produktów spożywczych, i proste, szybkie przepisy na zdrowe dania

- zachwalała swój nowy format dziennikarka. "Jednak największą zaletą Super Garów jest pozytywna energia płynąca z ekranu. Po pierwszych odcinkach już wiem, że będzie głośno, radośnie i naprawdę wesoło!" - dodała.

W pierwszym odcinku Katarzyna Bosacka zawita do polsko-nigeryjskiej rodziny

W pierwszym odcinku prezenterka zawita w domu polsko-nigeryjskiej rodziny. "Ekipa telewizyjna odwiedzi rodzinę Małgorzaty i Buhariego. Para mieszka w domu w Otwocku. Mają dwójkę dzieci: Farisa (16 lat) i Aishę (11 lat). Buhari pochodzi z Nigerii, Małgorzata jest Polką. Poznali się online przez wspólnego znajomego" - czytamy w zapowiedzi centrum informacyjnego TVP. Ekspertka będzie starała się pomóc rodzinie uporać między innymi ze zbyt dużym udziałem węglowodanów w diecie.