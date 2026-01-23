22 stycznia ogłoszono listę filmów nominowanych do tegorocznych Oscarów. Największym faworytem do zdobycia statuetek jest nowy filmRyana Cooglera - "Grzesznicy". Produkcja ta uzyskała aż 16 nominacji, bijąc dotychczasowy rekord. Wcześniej należał on do trzech hitów: "Titanic", "La La Land" oraz "Wszystko o Ewie", które miały po 14 nominacji. Obecnie nominacje dostali m.in. Delroy Lindo, Michael B. Jordan i Wunmi Mosaku. Nie da się ukryć, że te wieści były dla nich wyjątkowe i wprawiły aktorów we wzruszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Który film nominowany do Oscara zrobił na Warnke największe wrażenie? "Dla mnie to jest kino, które linkuje z naszym polskim Krzysztofem Kieślowskim"

Nominacje do Oscara chwytają za serce. Tak dowiedział się o nich Delroy Lindo

Delroy Lindo otrzymał nominację za rolę drugoplanową w filmie "Grzesznicy". Aktor nie ukrywał, że to dla niego duże wyróżnienie. Jest to jego pierwsza szansa na Oscara. Co więcej, o zaszczycie dowiedział się w zabawny sposób. - Leżałem w łóżku. Zadzwonił telefon. To był mój syn. Odebrałem i powiedziałem: "Hej", a on na to: "Tato, tato, masz to. Udało ci się" - powiedział w wywiadzie dla E!News. Wzruszony dodał, że to dla jego rodziny ogromna radość. - To po prostu niesamowicie radosne i budujące. (...) To potwierdzenie, że publiczność, zarówno w branży, jak i poza nią, tak w pełni zareagowała na to dzieło i że, jak sądzę, dzieło to poruszyło ludzi w głębi ich człowieczeństwo - podkreślił Lindo.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Polka ma szansę na Oscara. Rodacy nie kryją dumy

Nasza rodaczka ma szansę na nagrodę. Statuetkę Oscara w kategorii "Najlepsze kostiumy" za film "Hamnet" może otrzymać Małgorzata Turzańska, znana kostiumografka. Dotychczas wielokrotnie miała okazję pracować przy tworzeniu międzynarodowych produkcji. Pod ostatnim postem Turzańskiej zaroiło się od gratulacji. "Wow! Gratuluję pani nominacji do Oscara. To wielka rzecz", "Duma! Nasza urocza, utalentowana Krakowianka Małgosia" - pisali fani. Przypomnijmy, że oprócz "Hamneta" szansę na Oscara w tej kategorii mają również: "Avatar. Ogień i popiół", "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Grzesznicy". 98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 16 marca. ZOBACZ TEŻ: Zawrzało po ogłoszeniu nominacji do Oscarów. Fani Ariany wściekli. "To ustawione"