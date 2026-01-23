Nowa uczestniczka "Tańca z gwiazdami" ujawniona. Znacie ją z hitowych produkcji

Lista uczestników wiosennej edycji programu "Taniec z gwiazdami" wciąż się powiększa. Kolejną gwiazdą, która stanie do walki o Kryształową Kulę, jest Paulina Gałązka. Udział aktorki oficjalnie potwierdzono 23 stycznia w programie "halo tu polsat" oraz na profilu na Instagramie tanecznego show.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądał casting do "Dziewczyn z Dubaju" i dlaczego na scenie się "gotuje"? Paulina Gałązka w Kole Plotka

Paulina Gałązka dołącza do 18. edycji "Tańca z gwiazdami"!

Paulina Gałązka telewizyjny debiut zaliczyła w serialu "Pierwsza miłość", wcielając się w rolę Joanny Dworzak. Od tego czasu jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Aktorka występowała w kinowych hitach, takich jak "Dziewczyny z Dubaju", "To się nie dzieje" czy "Sami swoi. Początek". Aktorka nie ogranicza się jednak tylko do ekranu. Od 2013 roku jest związana z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie regularnie potwierdza swój warsztat dramatyczny. Ponadto, widzowie kojarzą ją także ze słuchu - to właśnie jej głosem mówiła tytułowa bohaterka światowego hitu "Barbie" z 2023 roku.

Teraz Gałązka stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem. "Czy jej sceniczne doświadczenie i doskonała plastyka ruchu pomogą w opanowaniu skomplikowanych choreografii?" - czytamy na stronie internetowej "halo tu polsat". Tymczasem internauci już podzielili się swoimi opiniami na temat udziału 36-latki w show. "Super, bardzo ją lubię", "Moja faworytka", "Już wiem, na kogo będę głosować", "Czuję, że będzie to druga Vanessa Alexander" - czytamy na Instagramie.

Paulina Gałązka o "Tańcu z gwiazdami". Wiadomo, kto namówił ją na udział w programie

Jak się okazało, Paulinę Gałązkę do udziału w "Tańcu z gwiazdami" zachęcili znajomi z branży. - Przede wszystkim słyszałam od wielu osób, które były w programie, czyli od Agaty Kuleszy, od Sebastiana Stankiewicza, Filipa Bobka, że to jest świetne doświadczenie, bardzo wzmacniające. Rozwijające - wyjawiła w "halo tu polsat". Zdradziła także, że śledziła poczynania byłych już uczestników show. Miała nawet swojego faworyta. - Bardzo emocjonuję się tym, jak się rozwijają wszyscy zawodnicy. Jestem wielką fanką Bagiego i tego, jaki ogromny rozwój miał przez całą poprzednią edycję - dodała.