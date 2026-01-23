Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki to para z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zakochani nie są jednak zbyt wylewni i rzadko publikują informację o swoich związku w sieci. Ania podczas jednego z odcinków specjalnych w rozmowie z Martą Manowską podkreśliła, że para skupia się przede wszystkim na sobie, a nie na tym, jak postrzegana jest przez innych. "To jest nasze życie, a nie love story i jak to w życiu bywa - może być różnie i musimy myśleć o sobie, nie o oczekiwaniach innych" - oznajmiła. W związku z tym często pojawiają się spekulacje, że ich związek nie przetrwał próby czasu, które tylko podsycił brak pary podczas świątecznego odcinka matrymonialnego formatu TVP. Produkcja właśnie wydała komunikat o uczestnikach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś w końcu jedzie na upragnione wakacje. Wybrała egzotyczny kierunek

"Rolnik szuka żony". Co dalej ze związkiem Ani i Marcina? Produkcja wydała komunikat

Produkcja programu "Rolnik szuka żony" udostępniła na swoich profilach w mediach społecznościowych informacje na temat Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, które w dniach 23 i 24 stycznia odbędą się w Kielcach. Wśród zaproszonych gości pojawi się właśnie Ania z Marcinem, więc wygląda na to, że zakochani mają się bardzo dobrze, a ich relacja kwitnie. Na tym nie koniec, bo uczestnicy targów mogą odwiedzić ulokowane w jednej z hal stoisko programu i porozmawiać z innymi uczestnikami w tym m.in. z Michałem i Adą i Tomkiem Klimkowskim z dziewiątej edycji show.

Już od kilku edycji swoje miejsce na targach zajmuje ekipa programu telewizyjnej Jedynki "Rolnik szuka żony". Uczestnicy co roku chętnie spotykają się ze zwiedzającymi. Podczas najbliższej edycji również zapowiadają obecność

- podkreślił Jacek Kłudka, prezes Oficyny Wydawniczej Oikos, która organizuje TSW.

"Rolnik szuka żony". Podczas targów będzie można zgłosić się do nowej edycji show

Kogo jeszcze zobaczymy na targach? Produkcja programu "Rolnik szuka żony" zapowiedziała także udział Rafała Gajdy oraz Wiktorii Żmudy-Trzebiatowskiej. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w show i zdradzą kulisy programu. Podczas targów będzie można także zgłosić się do 13. edycji programu. Niespodziewany udział w wydarzeniu zapowiedziała także Agata Matuszewska. Podkreśliła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 24 stycznia będzie w podróży w kierunku gór, więc przy okazji postara się pojawić na wydarzeniu.