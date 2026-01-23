Julia i Arek z "Rolnik szuka żony" nadal są razem? 21-latka przerwała milczenie

Od finału 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" minęło już trochę czasu. Widzowie nie tracą jednak zainteresowania losami uczestników. Sporą popularnością w sieci cieszą się Arkadiusz i Julia. W świątecznym odcinku programu zakochani potwierdzili, że nadal są w związku. Internauci zwrócili jednak uwagę, że w ostatnim czasie na profilu Julii pojawiało się zdecydowanie mniej treści niż wcześniej. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy u pary wszystko w porządku. Julia zorganizowała niespodziewanie sesję Q&A, w której odpowiedziała na pytania obserwatorów. Jedno z nich dotyczyło związku z Arkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Internauci dopytywali Julię o relację z Arkiem. Ta odpowiedziała wprost

22 grudnia na profilu Julii pojawiło się kilka ujęć z romantycznej sesji zdjęciowej z Arkiem. "Najpiękniejsze chwile to te spędzone razem" - pisała wówczas była uczestniczka "Rolnika". Od tego momentu 21-latka nie dodała na swój profil żadnego wpisu. Nic więc dziwnego, że jej obserwatorzy zaczęli się martwić. Wygląda jednak na to, że u Julii i Arka wszystko w porządku. Podczas sesji Q&A jedna z internautek zapytała Julię wprost o relację z ukochanym. Ta w odpowiedzi wrzuciła urocze zdjęcie z rolnikiem, na którym obdarza go pocałunkiem. Na ujęciu zamieściła także emotkę serca. To z pewnością rozwiało wszelkie wątpliwości.

Julia i ArekOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Julia brała udział w popularnym show Telewizji Polskiej

Jeszcze przed finałem "Rolnika" widzowie odkryli, że Julia w 2019 roku występowała w innym programie Telewizji Polskiej, w "The Voice Kids". W sieci można znaleźć zdjęcie 14-latki z castingu. Ukochanej Arka nie udało się niestety zabłysnąć na scenie. W "Rolniku" dała jednak popis swoich umiejętności. W jednym z odcinków zaśpiewała piosenkę Edyty Górniak "Jestem kobietą". Internauci zachwycali się jej głosem. "Pięknie!", "Biorąc pod uwagę brak podkładu, pełną spontaniczność, brak prób i rozgrzania głosu - naprawdę świetnie jej to wyszło". Pod wrażeniem był również sam Arek. - Bardzo ładnie było - stwierdził po występie.