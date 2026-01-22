Program "Chłopaki do wzięcia" zdobył dużą popularność wśród widzów Polsat Play. Randkowy show jest emitowany od 2012 roku i doczekał się ponad dwudziestu sezonów. Fani regularnie śledzą miłosne zmagania uczestników, którzy szukają idealnych drugich połówek. Wśród bohaterów niektórzy szczególnie się wyróżnili. Z pewnością należy do nich Bandziorek. Wydawać by się mogło, że mężczyzna znalazł już prawdziwą miłość u boku Danusi. Fani śledzili ich losy z zapartym tchem. Od jakiegoś czasu o Bandziorku słuch zanikł. Teraz wyszło na jaw, co jest grane.

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek przemówił do fanów. Tego się nie spodziewali

Bandziorek przez jakiś czas zniknął z przestrzeni mediów społecznościowych. Fani zastanawiali się, co się z nim stało. Nie wiedzieli również, czy nadal jest w związku. Bandziorek w 2026 roku przypomniał o sobie widzom "Chłopaków do wzięcia". Postanowił odezwać się na TikToku. Krzysztof w kilku słowach skwitował, co się u niego dzieje. Okazało się, że pojawiły się plotki, że nie żyje. - Ludzie, ja jestem z Danusią i ją bardzo kocham. Ja żyję, kto wam takich głupot naopowiadał, że ja nie żyję - zapewnił od razu na nagraniu na swoim profilu. Śledzicie jego życie?

"Chłopaki do wzięcia". Ile lat mają uczestnicy? Tego możecie nie wiedzieć

Fani często zastanawiają się, ile lat mają bohaterowie "Chłopaków do wzięcia". Wiek uczestników dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem. Przez lata produkcja nie chciała dzielić się tą informacją. Kilka lat temu Telemgazyn postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i skontaktować się z twórcami programu. Okazuje się, że JaruśMergner urodził się w 1984 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie miał 42 lata! Nieco starszy jest od niego Bandziorek, choć trzeba przyznać, że jest to naprawdę niewielka różnica. Mężczyzna jest starszy od kolegi z show o trzy lata. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował 45 urodziny. Spodziewaliście się tego?