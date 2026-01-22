"Żona dla Polaka" to randkowy format TVP, który działa na podobnych zasadach co kultowy "Rolnik szuka żony". Poszukujący miłości uczestnicy otrzymują listy od kandydatów, których zapraszają później na randki. Co ważne, wszystko ma miejsce za oceanem - w poprzedniej edycji mogliśmy oglądać odcinki prosto ze Stanów Zjednoczonych, a tym razem padło jednak na Kanadę. W czwartym odcinku show widzowie będą mogli lepiej przyjrzeć się relacji uczestnika Macieja z jedną z jego kandydatek.

Zobacz wideo Uczestniczka "Żony dla Polaka" wspomniała przed kamerami o "upojnej nocy"

"Żona dla Polaka". Maciej zrobił masaż swojej kandydatce. Padł nietypowy komentarz

W urywku czwartego odcinka show możemy zobaczyć zapowiedź randki Macieja z Wiolettą. Para uda się na siłownię, gdzie zdecydują się razem poćwiczyć. Po treningu uczestnik zaproponuje jednak swojej kandydatce masaż. Wioletta nie kryła, że bardzo jej się to podobało. - Muszę czuć chemię. Jak nie ma chemii, to masaż też jest do d**y - skomentował przy tym Maciej. Jego kandydatka doceniła umiejętności mężczyzny, dzieląc się zaskakującym spostrzeżeniem.

- On ma dość sprawne ręce i myślę, że spokojnie można z nim upojne noce spędzić - powiedziała później przed kamerą Wioletta. Maciej zadeklarował się nawet, że ma być ona jedyną z kandydatek, która mogła doświadczyć takiego masażu od niego. - Będę pierwsza i ostatnia? Obiecujesz? - zapytała go kobieta. - No obiecuję - odpowiedział jej z uśmiechem uczestnik.

Kim jest Maciej z "Żony dla Polaka"? W Kanadzie mieszka od wielu lat

Jak dowiedzieliśmy się w programie, Maciej ma obecnie 46 lat i pochodzi z Gdyni. Do Kanady, a dokładnie do Toronto, przeprowadził się 14 lat temu. Na co dzień pracuje w międzynarodowej firmie na stanowisku menedżera programów i projektów. W wolnym czasie prowadzi aktywny tryb życia - lubi spacery oraz często uczęszcza na wspomnianą wyżej siłownię. Co ciekawe, jego największą pasją są przy tym stare samochody i motocykle. W życiu brakuje mu na ten moment jedynie miłości i to właśnie dlatego zgłosił się do "Żony dla Polaka". Oprócz Wioletty, o jego serce będą walczyć Iwona, Magda, Ania i Andżelika.