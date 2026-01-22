Joanna Jabłczyńska to jedna z aktorek, które od wielu lat nie znika z ekranów. Publiczność najlepiej kojarzy ją z serialu "Na Wspólnej" ale aktorka znana jest także z aktywności społecznej i charytatywnej. Swoją przygodę z telewizją zaczynała, prowadząc audycje skierowane do młodszych widzów, m.in. "Teleranek" w TVP1 i TVP ABC, a także programy takie jak "Przymierzalnia" w ZigZapie czy "Boutique iTV" na antenie iTV. Obecnie Jabłczyńska stanęła przed nowym wyzwaniem. Już wkrótce zobaczymy ją w programie śniadaniowym!

Zobacz wideo Co się wydarzyło na planie "Na Wspólej"? Joanna Jabłczyńska wyznaje

Joanna Jabłczyńska w śniadaniówce. Z kim poprowadzi program?

Joanna Jabłczyńska będzie gospodynią śniadaniowego programu "Dzień dobry, remoncie!". Format pojawi się na antenie Remonty TV. Będzie emitowany w godzinach 8:00-11:00. Wiadomo już, że wraz z nią w formacie pojawi się Sebastian Stankiewicz. "Pierwsze, historyczne wydanie programu poprowadzi wyjątkowy duet, gwarantujący połączenie profesjonalizmu z humorem: Joanna Jabłczyńska - aktorka i pasjonatka budownictwa, znana widzom stacji Remonty TV z programu 'Dach na 5+' oraz Sebastian Stankiewicz - aktor charakterystyczny i komediowy, który zadba o to, by poranki z wiertarką i pędzlem były pełne uśmiechu" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Kanał Remonty TV jest poświęcony tematyce remontów, budowy i metamorfoz wnętrz. Nadzorem programowym zajmuje się Zygmunt Chajzer.

Joanna Jabłczyńska wyprowadziła się z Warszawy. Nie uwierzycie, gdzie teraz mieszka

Joanna Jabłczyńska mieszka obecnie na wsi, w ponad stuletnim domu położonym około 100 kilometrów od miasta. To zapewnia jej ciszę, spokój i odpoczynek z dala od miejskiego hałasu. W jednym z nagrań na kanale Blum Polska opowiedziała, jak wyglądała jej pierwsza wizyta w tym miejscu. - Długo jechałam, żeby zobaczyć ten dom i na początku myślałam, że to głupota - mówiła aktorka. - Ale potem stwierdziłam: "to jest tu". Te brzozy, ten stuletni dom, z którego poprzednia właścicielka zdjęła tynk i zostawiła stare cegły. Przyjechałam i powiedziałam: "trudno, to tu" - dodała. Joanna Jabłczyńska przyznaje, że najwięcej czasu spędza w kuchni, której wystrój dopracowała w najmniejszych szczegółach. Dominuje w niej brązowa zabudowa z licznymi szafkami oraz nowoczesnym sprzętem AGD. Pod oknem znajdują się blat i białe szafki, a szczególną uwagę przyciąga podświetlana witryna, w której aktorka przechowuje eleganckie filiżanki. Zdjęcia znajdziecie TUTAJ.