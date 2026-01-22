Klaudia i Valentyn, znani widzom z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", powitali na świecie swojego pierwszego syna. Para, której historia miłosna od początku budziła ogromne zainteresowanie wśród fanów matymonialnego formatu, wkroczyła właśnie w zupełnie nowy etap życia. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie nowo narodzonego dziecka.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn zostali rodzicami!

Ich relacja zaczęła się na planie popularnego programu TVP i szybko zyskała ogromną sympatię widzów. Klaudia i Valentyn od pierwszych odcinków uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par, a rozwój ich uczucia był szeroko komentowany w sieci. W sierpniu 2025 roku zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w obecności uczestników programu oraz prowadzącej, Marty Manowskiej, przypieczętowując tym samym swoją miłość. Niedługo potem okazało się, że Klaudia jest w ciąży. Na kilka tygodni przed porodem Klaudia podzieliła się z fanami efektami wyjątkowej sesji ciążowej. Fani z radością obserwowali przygotowania do narodzin dziecka - urządzanie pokoju, wspólne chwile i codzienne drobne radości przyszłych rodziców.

Teraz Klaudia i Valentyn są już we trójkę. Szczęśliwa mama poinformowała o narodzinach synka za pośrednictwem InstaStories. Opublikowała zdjęcie pociechy i krótki, pełen emocji wpis. "Witaj na świecie maluszku" - czytamy. Kadr, o którym mowa, zobaczycie w naszej galerii:

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn wzięli ślub. Para zachwyciła w tym wyjątkowym dniu

10 sierpnia 2025 roku w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia ze ślubu Klaudii i Valentyna. Para ujawniła, że ich wesele miało wyjątkowy charakter. - To jest wesele prawosławne, więc na wschodnią nutę - mówili w "Pytaniu na śniadanie". Na fotografii widać szczęśliwych małżonków wychodzących z kościoła wśród gości weselnych. Klaudia postawiła na efektowną, bajkową suknię ślubną z głębokim dekoltem i bufiastymi rękawami. Valentyn z kolei wybrał elegancki beżowy garnitur, uzupełniony ciemną muszką. Zdjęcia z uroczystości zobaczycie TUTAJ.