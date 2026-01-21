Adam Kraśko nie żałuje decyzji sprzed lat. "Rolnik szuka żony" przyniósł mu wiele korzyści, ale niestety nie udało mu się znaleźć żony. Sama telewizyjna przygoda dodała mu jednak odwagi i wiary we własne możliwości. Jesteście ciekawi, co uczestnik ma do powiedzenia o show po około 12 latach od emisji?

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

Adam Kraśko poczuł przypływ sławy po programie. Szczere wnioski

Program "Rolnik szuka żony" zadebiutował na antenie w 2014 roku i do dziś cieszy się ogromną popularnością. Obecnie uczestnicy formatu często zostają influencerami i zdobywają tysiące fanów. Bohaterowie pierwszych edycji pozostają jednak nieco w cieniu. Wyjątkiem jest Adam Kraśko z pierwszej odsłony show. Rolnik zdobył sporą popularność, dzięki której wystąpił później w innym programie rozrywkowym - "Celebrity Splash". Ostatnio Kraśko udzielił wywiadu serwisowi Świat Gwiazd. Podczas rozmowy przyznał, że pomimo iż od jego udziału w hicie TVP minęła ponad dekada, nadal cieszy się rozpoznawalnością.

Program pokazał to, że nawet chłopak z małej miejscowości w gruncie rzeczy nikomu nieznany, może być raptem rozpoznawalny. To jest duże bardzo miłe zaskoczenie. I to się dalej ciągnie. Może nie ma już takiej sławy, jak była wcześniej po pierwszej edycji programu, ale gdzieś to się jeszcze przebija

- zdradził. Uczestnik ujawnił też, że chciałby kontynuować medialną karierę. - Jestem otwarty na propozycje, sam często wysyłam zgłoszenia na castingi. Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" i "Celebrity Splash!" nabrałem takiej odwagi medialnej. Ja się nie boję być przed kamerą, wystąpić i powiedzieć kilka słów- przyznał.

Adam Kraśko o przyjaźniach zawartych na planie programu "Rolnik szuka żony"

Podczas rozmowy poruszono także temat relacji między uczestnikami. Bardzo często okazuje się bowiem, że nawet ci, którym nie udało się znaleźć miłości, nawiązali na planie przyjaźnie z innymi bohaterami. - Ja uważam, że to jest fajne, że ludzie, którzy zaczynają się spotykać na antenie telewizyjnej, nagle po programie zaczynają się spotykać między sobą. Nawiązują się relacje, przyjaźnie, kontakty. Oczywiście, że nawiązują się też miłości - stwierdził Kraśko.