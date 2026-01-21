Adam Kraśko nie żałuje decyzji sprzed lat. "Rolnik szuka żony" przyniósł mu wiele korzyści, ale niestety nie udało mu się znaleźć żony. Sama telewizyjna przygoda dodała mu jednak odwagi i wiary we własne możliwości. Jesteście ciekawi, co uczestnik ma do powiedzenia o show po około 12 latach od emisji?
Program "Rolnik szuka żony" zadebiutował na antenie w 2014 roku i do dziś cieszy się ogromną popularnością. Obecnie uczestnicy formatu często zostają influencerami i zdobywają tysiące fanów. Bohaterowie pierwszych edycji pozostają jednak nieco w cieniu. Wyjątkiem jest Adam Kraśko z pierwszej odsłony show. Rolnik zdobył sporą popularność, dzięki której wystąpił później w innym programie rozrywkowym - "Celebrity Splash". Ostatnio Kraśko udzielił wywiadu serwisowi Świat Gwiazd. Podczas rozmowy przyznał, że pomimo iż od jego udziału w hicie TVP minęła ponad dekada, nadal cieszy się rozpoznawalnością.
Program pokazał to, że nawet chłopak z małej miejscowości w gruncie rzeczy nikomu nieznany, może być raptem rozpoznawalny. To jest duże bardzo miłe zaskoczenie. I to się dalej ciągnie. Może nie ma już takiej sławy, jak była wcześniej po pierwszej edycji programu, ale gdzieś to się jeszcze przebija
- zdradził. Uczestnik ujawnił też, że chciałby kontynuować medialną karierę. - Jestem otwarty na propozycje, sam często wysyłam zgłoszenia na castingi. Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" i "Celebrity Splash!" nabrałem takiej odwagi medialnej. Ja się nie boję być przed kamerą, wystąpić i powiedzieć kilka słów- przyznał.
Podczas rozmowy poruszono także temat relacji między uczestnikami. Bardzo często okazuje się bowiem, że nawet ci, którym nie udało się znaleźć miłości, nawiązali na planie przyjaźnie z innymi bohaterami. - Ja uważam, że to jest fajne, że ludzie, którzy zaczynają się spotykać na antenie telewizyjnej, nagle po programie zaczynają się spotykać między sobą. Nawiązują się relacje, przyjaźnie, kontakty. Oczywiście, że nawiązują się też miłości - stwierdził Kraśko.