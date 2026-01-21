"W11 - Wydział Śledczy" i "Detektywi" to jedne z pierwszych polskich seriali dokumentalnych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród widzów. Druga z produkcji doczekała się też niedawno kontynuacji i dlatego wciągające, kryminalne historie możemy oglądać niemal codziennie. Z kolei pełne napięcia, emocji i skrywanych tajemnic "W11 - Wydział Śledczy" przez dekadę od 2004 do 2014 roku mogło pochwalić się ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Wielu pewnie pamięta jedną z głównych bohaterek paradokumentu Annę Palkę, ale tylko nieliczni wiedzą, że kobieta w bardzo młodym wieku powitała na świecie pierwszą wnuczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Seniuk nie chce być babcią w kapciach. Nieobecność wynagradza wnukom w kreatywny sposób

Była gwiazda TVN-u w bardzo młodym wieku została babcią. Miała zaledwie 34 lata

Mimo że Anna Palka przez chwilę była obecna w show-biznesie, udział w serialu wiązał się bowiem z rozgłosem i obecnością na branżowych wydarzeniach, to informacje o jej życiu publicznym nie są zbyt powszechne. Wiadomo jednak, że kobieta była młodą mamą. Córkę urodziła, mając 17 lat, o czym opowiedziała przed laty w "Gazecie Krakowskiej". - Tak to w życiu wyszło, że wcześnie zakochałam się w moim mężu Piotrku, urodziłam ukochaną córeczkę, która także dość wcześnie została mamą. Wnuczki Wiktoria i Maja są moim oczkiem w głowie. Razem z Piotrem je rozpuszczamy i kochamy nad życie" - wyznała.

Okazuje się, że córka Palki również urodziła dziecko w wieku 17 lat. To oznacza, że obie zostały mamami we wczesnym wieku. Natomiast dawna gwiazda "W11 - wydział śledczy" miała jedynie 34 lata, gdy została babcią. Co ciekawe, jej wnuczka także zagrała w serialu paradokumentalnym w odcinku zatytułowanym "Mały zakładnik". Wiktoria miała wówczas sześć miesięcy.

Anna Palka z "W11 - Wydział Śledczy" zyskała popularność, ale szybko wycofała się z show-biznesu

Anna Palka przyjęła propozycję TVN-u, mimo że wcześniej nie miała styczności z telewizją. Początkowo pracowała w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie. Najpierw miała stanowisko dzielnicowej, a później przeniesiono ją do sekcji dochodzeniowo-śledczej. Mimo popularności "W11 - Wydział Śledczy" nie pławiła się w sławie i rozpoznawalności, a wręcz przeciwnie, stroniła od mediów i czerwonych dywanów. Po zakończeniu produkcji zdecydowała się przejść na zawodową emeryturę. Zaangażowała się za to w działalność społeczną i wystartowała w wyborach do samorządu gminy Babice. - Praca w samorządzie zaczyna mnie wciągać. Wdrażam się w problemy ludzi i staram się pomagać je rozwiązywać - zdradziła "Gazecie Krakowskiej". Dodajmy, że Anna Palka była radną gminy Babice przez cztery lata, od 2014 do 2018 roku.