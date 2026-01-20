Już wkrótce wystartuje nowa edycja formatu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie wystąpią m.in. Mateusz Pawłowski, Magdalena Boczarska oraz Emilia Komarnicka. Zapowiadany udział aktorki z "Na dobre i na złe" wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Wszystko przez fakt, że Komarnicka nie jest na parkiecie debiutantką. Widzowie mogą oglądać ją w spektaklu tanecznym "Kto ma Klucz", w którym występuje u boku Sary Janickiej i Stefano Terrazzino.

"Taniec z gwiazdami". Mateusz Banasiuk polubił komentarze o Emilii Komarnickiej. "Mega niesprawiedliwe"

Na instagramowym profilu produkcji "Taniec z gwiazdami" pojawiło się sporo komentarzy od osób krytykujących udział Emilii Komarnickiej w programie. Internauci rozpisywali się o jej doświadczeniu. Co ciekawe, najwyraźniej z ich słowami zgadza się Mateusz Banasiuk, czyli ukochany Magdaleny Boczarskiej. Aktor polubił następujące komentarze o Komarnickiej: "Wszystko cacy, tylko Emilia potrafi tańczyć. Po pierwsze, gra w spektaklu tanecznym, po drugie, mignęło mi, że jest po studium choreograficznym (tu mogę się mylić). Zakładam, że zostanie sparowana ze Stefano, z którym tańczy od dawna, więc jest to podwójnie nie fair wobec innych uczestników", "I jeszcze dostanie Stefano, z którym od lat tańczy spektakle taneczne. Mega niesprawiedliwe. Na starcie mają olbrzymią przewagę nad innymi, którzy po pierwsze się nie znają, a po drugie nigdy ze sobą nie tańczyli".

"Taniec z gwiazdami". Emilia Komarnicka nie kryje emocji. "Pasje porzucone nie odpuszczają"

Emilia Komarnicka zdaje się nie przejmować negatywnymi komentarzami. W nowym wpisie opublikowanym 20 stycznia przyznała, że bardzo cieszy się na udział w "Tańcu z gwiazdami". "Chodziliśmy z 'Tańcem z gwiazdami" wokół siebie od tak dawna. Zawsze 'to nie był ten czas'. Aż w końcu czas powiedział: teraz. Taniec jest dla mnie arcyważny... To on zaprowadził mnie na scenę. Dla niego poszłam do szkoły aktorskiej, a potem na lata go porzuciłam. Tyle że pasje porzucone nie odpuszczają" - przekazała. Co sądzi o komentarzach na temat jej tanecznego doświadczenia? "Dwa i pół roku temu taniec wrócił do mnie przez teatr - dzięki 'Kto ma Klucz.' i Stefano Terrazzino. Tam bazujemy na tym, co jest mi najbliższe: teatr, taniec współczesny, teatr ruchu. Ale praca ze Stefano otworzyła mi zupełnie nowe spektrum" - pisała.