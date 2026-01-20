Komarnicka zabrała głos ws. udziału w "Tańcu z gwiazdami". Wymowne słowa

Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Wiemy już, że na parkiecie zaprezentują się Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall oraz Magdalena Boczarska. W formacie wystapi także Emilia Komarnicka. Aktorka nie kryje ekscytacji.

"Taniec z gwiazdami". Emilia Komarnicka wprost o udziale w programie. "W końcu czas powiedział..."

W nowym wpisie w mediach społecznościowych Emilka Komarnicka nie kryła emocji związanych z nowym projektem. "Chodziliśmy z 'Tańcem z gwiazdami" wokół siebie od tak dawna. Zawsze 'to nie był ten czas'. Aż w końcu czas powiedział: teraz. Taniec jest dla mnie arcyważny... To on zaprowadził mnie na scenę. Dla niego poszłam do szkoły aktorskiej, a potem na lata go porzuciłam. Tyle że pasje porzucone nie odpuszczają. Wiercą dziurę w sercu i domagają się uznania" - przekazała.

Wiele osób nie kryło oburzenia faktem, że aktorka ma doświadczenie w tańcu. Co na to Komarnicka? "Dwa i pół roku temu taniec wrócił do mnie przez teatr - dzięki 'Kto ma Klucz.' i Stefano Terrazzino. Tam bazujemy na tym, co jest mi najbliższe: teatr, taniec współczesny, teatr ruchu. Ale praca ze Stefano otworzyła mi zupełnie nowe spektrum. I tak zaczęła się we mnie ciekawość: co się wydarzy, kiedy wejdę w zupełnie inną ramę?" - pisała i zaznaczyła, że bardzo cieszy się z udziału w programie. "Wierzę, że dla Was to ważne. Bo na scenę nigdy nie idę po to, żeby 'zagrać kolejną rolę'. Motorem jest pytanie, czy Wy widzowie dostaniecie z tego coś dla siebie: emocje, historie, impuls, wzruszenie" - czytamy na profilu aktorki.

Emilia Komarnicka zasypana komentarzami. "Pasujesz tam idealnie"

Internauci ruszyli z komentarzami pod postem Emilii Komarnickiej. "Pasujesz tam idealnie! A to, co stworzysz na parkiecie będzie pięknym, pełnym emocji widowiskiem! Nie możemy się doczekać", "Moja faworytka. Będzie się działo, powodzenia", "Świetna wiadomość", "Trzymamy kciuki", "Będę kibicować" - pisali. Będziecie kibicować Komarnickiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.