"Dzień dobry TVN" nie zwalnia tempa. Do pasma porannego stale dołączają nowe gwiazdy telewizji, a wszystko po to, aby serwować widzom treści na najwyższym poziomie. Program kolejny rok rywalizuje ze śniadaniówką TVP "Pytanie na śniadanie", w którym odnalazła się po latach Agnieszka Woźniak-Starak i jak widzimy, nowa posada daje jej spełnienie. TVN z kolei postanowił wzmocnić ekipę reporterską, która z każdym rokiem jest liczniejsza.

"Dzień dobry TVN" z nową reporterką na pokładzie. Ma duże doświadczenie

Jednym z głośniejszych transferów ostatnich tygodni było przejście reporterki Oli Kot z Eski do TVN-u. Teraz nadeszła pora na Dorotę Kuźnik, która została kolejną reporterką. "No to witam się oficjalnie z nowego etapu życia, który chyba zasługuje na oficjalny profil" - napisała dziennikarka na Instagramie. "Słowem wstępu, od stycznia dołączyłam do redakcji "Dzień dobry TVN"" - uzupełniła. Przed nią nowe wyzwania.

O zmianach w karierze wspomniała ponadto za pomocą portalu Linkedln. "Po 11 latach w newsach robię krok w bok. Dołączam do zespołu reporterskiego "Dzień dobry TVN"! To dla mnie trochę nowość, bo zaliczyłam już w życiu robienie reportaży i to całe ich mnóstwo, ale jednak zawsze było to radio albo portal. Teraz dojdzie kamera" - poinformowała. Kuźnik jest dobrze znana słuchaczom Radia Wrocław oraz czytelnikom portali, takich jak naTemat oraz WP Kobieta.

TVN ma kwestie do poprawy? Wspomniała o tym sama Wellman

Jedną z kluczowych gwiazd programu śniadaniowego jest Dorota Wellman, którą widzowie kochają od lat za profesjonalizm, humor i optymizm. Dziennikarka nigdy nie gryzie się w język, co i miało miejsce podczas wizyty Marka Włodarczyka. Po raz kolejny Wellman zażartowała na wizji. - Nasza stacja powinna się poprawić - wyznała nagle, przypominając o tym, że aktora można częściej zobaczyć u konkurencji. Na taki wniosek mało który prowadzący znalazłby odwagę. Wellman jednak często żartuje na antenie, a szczególnie, kiedy widzimy ją w towarzystwie wieloletniego partnera ekranowego, Marcina Prokopa.