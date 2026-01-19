Amerykański tiktoker obejrzał polski teleturniej. Był w szoku

Program "The Floor" zawojował polską telewizję. Niektóre fragmenty teleturnieju trafiły nawet do sieci, stając się viralami. Okazuje się, że dotarły nawet za ocean. Jeden z amerykańskich tiktokerów obejrzał pojedynek między zawodnikami w kategorii "zagraniczni piłkarze". W szranki stanęli Joanna i Rafał. To kobieta wyszła z tej rywalizacji zwycięsko. Influencer był wyraźnie zaskoczony takim obrotem spraw.

Amerykański tiktoker obejrzał polską wersję "The Floor". Nie mógł uwierzyć w to, co widzi

W teleturnieju "The Floor" uczestnicy toczą ze sobą krótkie pojedynki, które polegają na jak najszybszym nazwaniu obrazków, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii. Zwycięzca zdobywa fragment podłogi przeciwnika. Pokonany natomiast odpada z gry. W jednym z odcinków Joanna i Rafał zmierzyli się w kategorii "zagraniczni piłkarze". Starcie obejrzał amerykański tiktoker publikujący pod pseudonimem mattyfc. Influencer nie potrafił ukryć frustracji, kiedy uczestnik nie rozpoznawał łatwych do odgadnięcia (według tiktokera) zawodników. Matty był natomiast pod ogromnym wrażeniem piłkarskiej wiedzy Joanny.

Ona jest dobra

- komentował rozemocjonowany. Ostatecznie to uczestniczka okazała się zwyciężczynią, co zaskoczyło nie tylko influencera, ale także jego obserwatorów. Nagranie ma już niemal pół miliona odsłon na Instagramie i ponad pięć tysięcy komentarzy. Duża część z nich jest obraźliwa dla uczestnika. Najwyraźniej wiele osób nadal nie jest w stanie zrozumieć, że mężczyzna wcale nie musi interesować się piłką nożną.

Nowe zasady w "The Floor". Uczestnicy mogą być zaskoczeni

Teleturniej "The Floor" cieszy się w Polsce dużą popularnością. Do tej pory TVN wyprodukował już cztery sezony. Niebawem natomiast na antenie zadebiutuje piąty. Producenci przygotowali dla widzów i uczestników małą niespodziankę - zmieniają się zasady programu. Od teraz zawodnicy będą mogli zdobyć specjalny bonus. Po trzech wygranych pojedynkach będą mieć możliwość pozostania przy "złotym kwadracie" lub przejęcia kategorii rywala. Pojawi się też ukryty kwadrat z dodatkową nagrodą. Daje to możliwość zdobycia 50 tys. zł - jeżeli uczestnik wylosuje to pole lub przejmie je wskutek pojedynku.