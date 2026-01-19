Wydanie "Dzień dobry TVN" z 19 stycznia przyniosło widzom m.in. spotkanie z Markiem Włodarczykiem. Aktor znany m.in. z serialu "Kryminalni" w rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman poruszył temat relacji z dorosłymi dziećmi, a także opowiedział o wyzwaniach, z jakimi mierzy się dziś w pracy zawodowej.
W trakcie rozmowy Włodarczyk nie ukrywał, że marzy mu się wyjazd z całą wielopokoleniową rodziną na Sycylię, gdzie mogliby spędzić miło czas i odpocząć. Najbardziej zadziwiający moment przyszedł jednak na zakończenie wywiadu. Wellman, żegnając gościa, przypomniała, że aktora można obecnie oglądać w teatrze oraz serialu emitowanym przez konkurencyjną stację.
Po chwili z ust Wellman padły zaskakujące słowa. - Nasza stacja powinna się poprawić - wyznała żartobliwie, nawiązując do braku Włodarczyka w aktualnej ramówce TVN. Z pewnością na taką reprymendę w kierunku przełożonych nie każdy prowadzący poranne pasmo by się odważył. Wellman jednak od lat znana jest z tego, że mówi, co myśli, nawet jeżeli nie wszystkim się to podoba lub dalekie jest od narracji obranej przez jej pracodawcę, za co kochają prezenterkę widzowie.
W przeszłości Dorota Wellman wielokrotnie pokazywała, że na jej poglądy miejsce pracy nie ma wpływu. W trakcie, gdy wielu pracowników popularnych mediów w problematycznych kwestiach stara się ważyć słowa, by nie podpaść pracodawcy, dziennikarka śmiało wyraża swoje zdanie. Jako przykład można wymienić chociażby niedawne zaproszenie Vogule Poland do podcastu, który prowadzi z synem - "WELLcome w popkulturze". Nie jest tajemnicą, że popularni internetowi twórcy od lat są w konflikcie prawnym z pracodawcą Wellman. Sprawa dotarła nawet do Sądu Najwyższego.
Dziennikarka swego czasu nie szczędziła także gorzkich słów w stronę Piotra Kraśki, podczas głośnego wywiadu prezentera w śniadaniówce, którego udzielił, gdy wyszło na jaw, że latami nie rozliczał się prawidłowo z urzędem skarbowym. Prowadzący "Fakty" ma mieć zresztą żal do koleżanki ze stacji o sposób przeprowadzenia tamtej rozmowy.