"Taniec z gwiazdami" to program rozrywkowy, który widzowie pokochali niemal od pierwszego odcinka. Poprzednia edycja dostarczyła nam sporo emocji i nie mogliśmy narzekać w niej na nudę. Przede wszystkim mówiło się o związku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, który na jaw wyszedł właśnie na wizji i mimo że w pewnym momencie para była faworytem do zwycięstwa, to ostatecznie opuściła program w atmosferze skandalu. Natomiast zwycięzcami zostali Mikołaj 'Bagi' Bagiński i Magdalena Tarnowska. Na parkiecie pojawiła się też Maja Bohosiewicz - influencerka była w parze z tancerzem Albertem Kosińskim, ale w trakcie zrezygnowała z udziału w formacie. Okazuje się, że w następnej edycji jej programowy partner znów pojawi się na wizji. Być może tym razem będzie miał więcej szczęścia.

"Taniec z gwiazdami". Albert Kosiński ogłosił udział w 18. edycji

17. edycja "Tańca z gwiazdami" jest już za nami, ale obecnie program znowu jest na językach niemalże wszystkich. Już niebawem, bo wiosną 2026 roku, wystartuje kolejny sezon, a w nim nowe gwiazdy i kolejna dawka emocji. Długo spekulowano na temat tego, kto tym razem pojawi się na parkiecie. Teraz z dnia na dzień sprawa klaruje się coraz bardziej. Wiadomo, że o Kryształową Kulę starać się będą m.in. Emilia Komarnicka i Magdalena Boczarska.

18 stycznia, w niedzielę późnym wieczorem, dowiedzieliśmy się też, że w kolejnej edycji zobaczymy także Alberta Kosińskiego. Tancerz przekazał radosne wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych. W zamieszczonym wpisie poinformował fanów, że wystąpi w programie, jednak jak do tej pory nie ujawnił, z kim będzie w parze. "Widzimy się wiosną w Polsacie! Bardzo miło mi poinformować, że będę w kolejnej edycji 'Tańca z gwiazdami'. Zapowiada się mocna edycja i już nie mogę się doczekać! Ja już poznałem swoją parę, ale jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Będziecie oglądać?" - napisał wyraźnie podekscytowany na instagramowym profilu. Przypominamy, że, a prywatnie związany jest z aktorką Olgą Frycz.

"Taniec z gwiazdami". Albert Kosiński zatańczy w nowej edycji. Fani oniemieli z zachwytu. Posypały się same komplementy

Opublikowany post nie przeszedł bez echa w sieci. Po ogłoszeniu nowiny niemalże od razu posypały się liczne komentarze. Internauci wyrazili słowa uznania oraz wsparcia. "Bez ciebie już nawet sobie nie wyobrażam tego programu! Brawo", "Bardzo się cieszę! Jest pan super tancerzem i człowiekiem!", "To będzie mocna edycja, już nie mogę się doczekać!", "Super wiadomość", "Albert Kosiński najlepszy tancerz 18. edycji 'Tańca z gwiazdami'" - czytamy w sekcji z reakcjami. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie!