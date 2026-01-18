Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a Polsat ujawnia kolejnych uczestników. W najnowszej odsłonie show zobaczymy Emilię Komarnicką, która wcześniej wielokrotnie odmawiała udziału w programie. Ogłoszenie wywołało już pierwsze reakcje internautów, a opinie są podzielone.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen wolałaby udział w "TzG" niż "TTBZ"? "Cera się niszczy, te maski, te kleje"

Emilia Komarnicka wystąpi w "Tańcu z gwiazdami", a internauci piszą o przewadze. "Słabo"

Tuż po ogłoszeniu Emilii Komarnickiej jako kolejnej uczestniczki "Tańca z gwiazdami" na Instagramie, pojawiły się sceptyczne komentarze. Część internautów uważa, że doświadczenie taneczne da jej przewagę w programie. "Będzie miała przewagę, bo ze Stefano Terrazzino robili spektakle taneczne", "Jak osoby, które będą tańczyć od dwóch miesięcy, mają jej dorównać? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość?", "Emilia nie jest nowicjuszką taneczną. Słabo, że nie wszyscy zaczynają od tego samego poziomu" - pisali w mediach społecznościowych.

Choć Emilia Komarnicka jest przede wszystkim znana jako aktorka, muzyka i taniec od zawsze były ważną częścią jej życia. Niedawno pokazała swoje taneczne umiejętności, występując u boku Stefano Terrazzino w spektaklu "Kto ma klucz". Nic więc dziwnego, że jej udział w tanecznym show wzbudza duże emocje. Zwłaszcza że pojawiły się spekulacje, że jej partnerem w programie może zostać Terrazzino, który w tej edycji wraca do "Tańca z gwiazdami". Poprosiliśmy zarówno Komarnicką, jak i Terrazzino o komentarz w sprawie opinii internautów, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Emilia Komarnicka wcześniej odmawiała udziału w "Tańcu z gwiazdami". "To nie jest moja bajka"

W grudniu 2024 roku Emilia Komarnicka udzieliła wywiadu dla Plejady, w którym wyraźnie podkreśliła, że taneczny show Polsatu nie jest dla niej. - To nie jest moja bajka. Wydawało mi się, że tam jest za dużo cekinów jak dla mnie. Nawet Stef [Stefano Terrazzino], jak jeszcze się nie znaliśmy, to mówił produkcji, że jest taka Emilia i zadzwońcie do niej. Oni dzwonili, ale to jakoś się nie układało - mówiła. Aktorka przyznała też, że myśl o tańcu z Terazzino nieco ją rozbawia, bo wiedziała, że dla niego to etap już zamknięty. - Śmieję się, że musiałabym tańczyć ze Stefem, a on już nie chce. Ten etap jest już za nim. Wiem od swoich kolegów, jaki to jest ogromny wysiłek. Nie mam na to przestrzeni i czasu. Mając świadomość, że rozumiemy się bez słów w tańcu ze Stefem, to jest to duże wyzwanie, żeby też odnaleźć się w programie z kimś innym, w sztywnych ramach, bo nasza kreacja jest bez ram, bez granic - podsumowała.