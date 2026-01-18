Wielkie emocje po odcinku "The Voice Senior". Lawina komentarzy

"The Voice Senior" powrócił na antenę TVP2 z nową edycją 3 stycznia 2026 roku. Tym razem w gronie jury zasiedli: Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski. Po kolejnym odcinku przesłuchań w ciemno, który wyemitowano 17 stycznia, w sieci pojawiło się wiele komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na zachowanie jury.

"The Voice Senior". Kolejny odcinek przesłuchań w ciemno za nami

Po ostatnim epizodzie show w sieci pojawiło się wiele wpisów widzów. Jak mogliśmy dostrzec, część z nich postanowiła podzielić się opinią na temat wyborów jurorów oraz ich zachowania w programie. Części osób nie podoba się fakt, że jurorzy dyskutują na temat wyboru danych uczestników. "Dzisiaj to jury było jakieś zakręcone. Żaden z nich nie umiał podjąć samodzielnie decyzji, tylko patrzyli jeden na drugiego", "Uważam, że jurorzy powinny indywidualnie wybierać, a nie konsultować się i nakłaniać do wyboru" - czytamy pośród komentarzy w mediach społecznościowych.

Z drugiej strony widzowie zdecydowali także podzielić się pozytywnymi wpisami. Jak się okazało, ich serce tego wieczoru podbiła jedna z uczestniczek - pani Małgorzata, która ostatecznie trafiła do drużyny Roberta Janowskiego. "Cudowny występ i głos, wspaniała pani", "Co za zjawiskowa kobieta, jak ja się cieszę, że jej jurorzy nie przegapili", "Osobowość nietuzinkowa. Pani Małgorzato, powodzenia!", "Ależ barwna postać! Podziwiam!", "Bardzo mi się podobał występ i osobowość tej pani" - pisali także chętnie internauci.

Majka Jeżowska komentuje swój udział w "The Voice Senior"

Sporo emocji wśród jurorów programu wzbudza zwłaszcza Majka Jeżowska, która debiutuje w tej roli. O swoim podejściu do udziału w programie opowiedziała w rozmowie z PAP Life. - Muszę walczyć, żeby mieć w swojej drużynie ciekawych uczestników. Moja pozycja w świadomości widzów jest inna niż pozostałych trenerów. Dla wielu wciąż jestem "panią od dzieci", w kokardzie na głowie, która śpiewa "A ja wolę moją mamę". Chcę pokazać, kim jestem dzisiaj, co się u mnie zmieniło - skomentowała wokalistka.