Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Polsat zaczął już powoli odsłaniać karty i informować, kogo tym razem zobaczymy na parkiecie. Na liście uczestników znalazły się popularne w show-biznesie nazwiska. Teraz potwierdzono udział znanej aktorki! W show zobaczymy Emilię Komarnicką, która wcześniej długo odmawiała produkcji tanecznego show.

"Taniec z gwiazdami" z nową uczestniczką. W kolejnej edycji zobaczymy Emilię Komarnicką

Rankiem 17 stycznia w "halo tu polsat" potwierdzono, że o Kryształową Kulę będzie walczyła znana aktorka Emilia Komarnicka. Jak podkreślono, gwiazda jest już dobrze znana widzom Polsatu, gdyż w 2019 roku zajęła drugie miejsce w finale 12. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak poradzi sobie jednak na tanecznym parkiecie? O tym przekonamy się już wiosną!

Co ważne, należy także przypomnieć, iż produkcja show miała przez lata starać się o udział Komarnickiej. Aktorka miała jednak odmawiać. - To nie jest moja bajka. Wydawało mi się, że tam jest za dużo cekinów jak dla mnie. Nawet Stef, jak jeszcze się nie znaliśmy, to mówił produkcji, że jest taka Emilia i zadzwońcie do niej. Oni dzwonili, ale to jakoś się nie układało - wyznała niegdyś. Przypomnijmy, że wraz ze wspominanym Stefano Terrazzino, Komarnicka występuje w spektaklu "Kto ma klucz". To również przez niechęć tancerza do powrotu do programu, miała odmawiać producentom. W nadchodzącej edycji mają rzekomo jednak razem zatańczyć.

