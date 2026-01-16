Wyciekła lista uczestników "Tańca z gwiazdami". Ależ nazwiska!

"Taniec z gwiazdami" to niekwestionowany hit Polsatu, który daje rozrywkę na najwyższym poziomie. Nie brakuje tu skandali, plotkowania, miłosnych wątków oraz oburzenia. Znamy dopiero czterech potwierdzonych uczestników programu, a w mediach już mówi się o pełnej liście. Widnieją na niej gorące i nieoczywiste nazwiska polskiego show-biznesu.

REKLAMA

Zobacz wideo Maserak kłania się Steczkowskiej. Chwali jedną rzecz

"Taniec z gwiazdami" i rzekoma lista uczestników. Będzie show pełny wrażeń?

Wiemy, że na parkiecie Polsatu na pewno zatańczą: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski oraz Gamou Fall. Na Instagramie programu nie ma ogłoszonych innych uczestników. Produkcja odsłania karty sukcesywnie. Pudelek jednak dotarł do pełnej listy gwiazd i podzielił się tą nowiną. Kogo być może zobaczymy w show? Tak prezentuje się rzekome zestawienie sław z ich tanecznymi partnerami:

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba



Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta



Kamil Nożyńskii Izabela Skierska



Sebastian Fabijańskii Julia Suryś



Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska



Gamou Fall i Hanna Żudziewicz



Emilia Komarnickai Stefano Terrazzino



Magdalena Boczarskai Jacek Jeschke



Natalia "Natsu" Karczmarczyki Wojciech Kucina



Paulina Gałązkai Michał Bartkiewicz



Iza Mikoi Albert Kosiński



Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski



Lista nie została oficjalnie potwierdzona przez stację Polsat.

"Taniec z gwiazdami" z nieoczekiwanym uczestnikiem na pokładzie. Widownia podzielona

Gamou Fall zyskał popularność dzięki produkcji "Zgon przed weselem" oraz kampaniach związanych ze światem mody. Jest większości znany dzięki mediom społecznościowym. Niektórzy jednak byli oburzeni tym, że dołączył do grona gwiazd "Tańca z gwiazdami". "Kto to? Przybliżycie jakoś postać?", "Kto to? Kompletne zaskoczenie", "Chyba mamy inną definicję zwrotu 'popularny aktor', "Kompletnie nie kojarzę" - takie komentarze pojawiły się pod postem na oficjalnym instagramowym koncie programu. Inni z kolei przepowiadają aktorowi wygraną. "Coś czuję, że będzie świetnie tańczył. To może być czarny koń tej edycji" - czytamy.