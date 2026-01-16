Powrót na stronę główną

Wyciekła lista uczestników "Tańca z gwiazdami". Ależ nazwiska!
"Taniec z gwiazdami" dopiero wiosną, a już teraz mówi się o tym, kto wystąpi w 18. sezonie formatu. Do sieci trafiła lista znanych nazwisk...
Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna
KAPiF

"Taniec z gwiazdami" to niekwestionowany hit Polsatu, który daje rozrywkę na najwyższym poziomie. Nie brakuje tu skandali, plotkowania, miłosnych wątków oraz oburzenia. Znamy dopiero czterech potwierdzonych uczestników programu, a w mediach już mówi się o pełnej liście. Widnieją na niej gorące i nieoczywiste nazwiska polskiego show-biznesu.

"Taniec z gwiazdami" i rzekoma lista uczestników. Będzie show pełny wrażeń?

Wiemy, że na parkiecie Polsatu na pewno zatańczą: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski oraz Gamou Fall. Na Instagramie programu nie ma ogłoszonych innych uczestników. Produkcja odsłania karty sukcesywnie. Pudelek jednak dotarł do pełnej listy gwiazd i podzielił się tą nowiną. Kogo być może zobaczymy w show? Tak prezentuje się rzekome zestawienie sław z ich tanecznymi partnerami:

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Kamil Nożyńskii Izabela Skierska

Sebastian Fabijańskii Julia Suryś

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Emilia Komarnickai Stefano Terrazzino

Magdalena Boczarskai Jacek Jeschke

Natalia "Natsu" Karczmarczyki Wojciech Kucina

Paulina Gałązkai Michał Bartkiewicz

Iza Mikoi Albert Kosiński

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Lista nie została oficjalnie potwierdzona przez stację Polsat.

"Taniec z gwiazdami" z nieoczekiwanym uczestnikiem na pokładzie. Widownia podzielona

Gamou Fall zyskał popularność dzięki produkcji "Zgon przed weselem" oraz kampaniach związanych ze światem mody. Jest większości znany dzięki mediom społecznościowym. Niektórzy jednak byli oburzeni tym, że dołączył do grona gwiazd "Tańca z gwiazdami".  "Kto to? Przybliżycie jakoś postać?", "Kto to? Kompletne zaskoczenie", "Chyba mamy inną definicję zwrotu 'popularny aktor', "Kompletnie nie kojarzę" - takie komentarze pojawiły się pod postem na oficjalnym instagramowym koncie programu. Inni z kolei przepowiadają aktorowi wygraną.  "Coś czuję, że będzie świetnie tańczył. To może być czarny koń tej edycji" - czytamy.

