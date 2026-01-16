"The Floor" jest formatem produkowanym w Holandii. Za nami cztery sezony, które poprowadził Mikołaj Roznerski, debiutujący zresztą w programie na tym stanowisku. Widzowie uwielbiają śledzić odcinki "The Floor", ponieważ nie brakuje w nich napięcia, zwrotów akcji i śmiechu. Pasmo zebrało ok. milion fanów, co jest niemałym sukcesem. Wiemy już, że w piątej edycji nie zabraknie nowości.

"The Floor" z nowymi regułami. Gra nie będzie już taka sama

Produkcja przygotowała pewne niespodzianki. Ujrzymy je już 9 lutego, o czym wiemy z Instagrama. Do gry wkracza nowy bonus, który może wiele namieszać. Gracze po trzech wygranych pojedynkach będą mogli pozostać przy "złotym kwadracie" lub przejąć kategorię rywala. Pojawi się ponadto ukryty kwadrat z dodatkową nagrodą. Daje to możliwość zdobycia 50 tys. zł - jeżeli uczestnik wylosuje to pole lub przejmie je wskutek pojedynku.

Widzowie formatu czekają z niecierpliwością na zapowiedziany odcinek z udziałem sław i celebrytów. Do gry zaangażują się bowiem: Sandra Kubicka, Michel Moran, Wiktoria Gąsiewska oraz między innymi Izabella Krzan. Znani uczestnicy również przetestują się w różnych kategoriach, zastępując zwykłych graczy. Nie możecie się doczekać?

Lidia Kazen nie kryje dumy z "The Floor". Świadomie pożegnała "Milionerów"

W sierpniu 2025 roku mieliśmy okazję porozmawiać z dyrektorką programową TVN na temat zamiany formatów. - Trzeba było znaleźć takie rozwiązanie programowe, które spowoduje wzrost w tym paśmie. W paśmie "Milionerów", kiedy wprowadziliśmy "The Floor", to pasmo podwoiło się. Pokazuje to wielką siłę tego formatu - ujawniła Kazen. "Milionerzy" przenieśli się do Polsatu, gdzie są po dziś dzień.

Data emisji pierwszego sezonu programu "The Floor" również nie była dziełem przypadku. - Oczywiście pojawiło się wiele sugestii, że było łatwiej, bo to już było po sezonie i nie było premier. Tak - było to wprowadzone wtedy, żeby mieć większe szanse rozepchania się na rynku promocyjnym, marketingowym. Taki był nasz cel - nie musieliśmy robić kampanii o tym, jaki fantastyczny mamy produkt - dodała Kazen.