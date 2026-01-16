Program "Dzień dobry TVN" to jeden z najpopularniejszych formatów śniadaniowych w Polsce. O popularności show najlepiej świadczą wyniki oglądalności. - Pół miliona widzów, którzy oglądają nas średnio w weekend, to jest naprawdę potężna grupa i potężne wyzwanie też dla nas, więc dziękujemy, że jesteście razem z nami i naprawdę obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby sprostać waszym wyśrubowanym oczekiwaniom. (...) Super, że nas wybieracie - powiedział w jednym z odcinków Krzysztof Skórzyński, w podsumowaniu minionych 12 miesięcy. W mediach społecznościowych właśnie pojawiła się informacja, że w najbliższą sobotę 17 stycznia na widzów czekają zmiany. Program zacznie się później niż zazwyczaj.

Zmiana w "Dzień dobry TVN". Program nie pojawi się na antenie w tradycyjnych godzinach

Produkcja "Dzień dobry TVN" postanowiła 17 stycznia przesunąć emisję programu. Jak się okazuje, był ku temu ważny powód. O godzinie 6:50 w sobotę na antenie TVN rozpocznie się transmisja zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo, co kolidowałoby z programem, który zwyczajowo zaczyna się o godzinie 7:45.

"Z tej okazji wyjątkowo prowadzący "Dzień dobry TVN" powitają widzów o godz. 9.40 i tym samym zakończy się później - o godz. 12.15" - czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu stacji TVN na Instagramie. Przy okazji przekazano ciekawostkę. Rekord skoczni w Sapporo należy do Kamila Stocha, który skoczył aż na 148,5 metra. Wiedzieliście?

Maciej Musiał w "Dzień dobry TVN". Prowadząca poprosiła go o jedno

Ostatnio w programie "Dzień dobry TVN" pojawił się Maciej Musiał, aby opowiedzieć o swojej aukcji dla WOŚP. W tym roku można wylicytować taniec z aktorem. "Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod twoim osiedlowym sklepikiem" - czytamy w opisie licytacji. W pewnym momencie rozmowy między prowadzącą Sandrą Hajduk-Popińską a aktorem doszło do niezręcznej sytuacji. Wszystko, dlatego, że Hajduk poprosiła Musiała do tańca. Jak zareagował? Więcej przeczytasz tutaj: Hajduk poprosiła Musiała do tańca na wizji. Takiej reakcji się nie spodziewała