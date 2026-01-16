Program "Dzień dobry TVN" to jeden z najpopularniejszych formatów śniadaniowych w Polsce. O popularności show najlepiej świadczą wyniki oglądalności. - Pół miliona widzów, którzy oglądają nas średnio w weekend, to jest naprawdę potężna grupa i potężne wyzwanie też dla nas, więc dziękujemy, że jesteście razem z nami i naprawdę obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby sprostać waszym wyśrubowanym oczekiwaniom. (...) Super, że nas wybieracie - powiedział w jednym z odcinków Krzysztof Skórzyński, w podsumowaniu minionych 12 miesięcy. W mediach społecznościowych właśnie pojawiła się informacja, że w najbliższą sobotę 17 stycznia na widzów czekają zmiany. Program zacznie się później niż zazwyczaj.
Produkcja "Dzień dobry TVN" postanowiła 17 stycznia przesunąć emisję programu. Jak się okazuje, był ku temu ważny powód. O godzinie 6:50 w sobotę na antenie TVN rozpocznie się transmisja zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo, co kolidowałoby z programem, który zwyczajowo zaczyna się o godzinie 7:45.
"Z tej okazji wyjątkowo prowadzący "Dzień dobry TVN" powitają widzów o godz. 9.40 i tym samym zakończy się później - o godz. 12.15" - czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu stacji TVN na Instagramie. Przy okazji przekazano ciekawostkę. Rekord skoczni w Sapporo należy do Kamila Stocha, który skoczył aż na 148,5 metra. Wiedzieliście?
Ostatnio w programie "Dzień dobry TVN" pojawił się Maciej Musiał, aby opowiedzieć o swojej aukcji dla WOŚP. W tym roku można wylicytować taniec z aktorem. "Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod twoim osiedlowym sklepikiem" - czytamy w opisie licytacji. W pewnym momencie rozmowy między prowadzącą Sandrą Hajduk-Popińską a aktorem doszło do niezręcznej sytuacji. Wszystko, dlatego, że Hajduk poprosiła Musiała do tańca. Jak zareagował? Więcej przeczytasz tutaj: Hajduk poprosiła Musiała do tańca na wizji. Takiej reakcji się nie spodziewała