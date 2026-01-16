Program "Rolnik szuka żony" zadebiutował w telewizji w 2014 roku. Od samego początku prowadzącą jest Marta Manowska, która cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Po zakończeniu edycji większość uczestników formatu działa w mediach społecznościowych. Kamila Boś, jedna z najbardziej rozpoznawalnych rolniczek, może pochwalić się, że zebrała 197 tys. obserwujących na swoim instagramowym profilu. Uczestnicy randkowego formatu występują także w innych programach. Wkrótce będzie ich można obejrzeć w popularnym teleturnieju.

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy wystąpią w "Familiadzie". Lawina komentarzy

Na instagramowym profilu produkcji "Rolnik szuka żony" pojawiło się nagranie z Karolem Strasburgerem w roli głównej. Prowadzący ogłosił, że już 24 stycznia Klaudia, Valentyn, Michał oraz Tomek Klimkowski wystąpią w "Familiadzie". Przypomnijmy, że uczestnicy brali udział w dziewiątej edycji randkowego show. - Zapraszają na odcinek, w którym państwo będą uprzejmi, aby się z nami bawić - powiedział na nagraniu Karol Strasburger. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od zadowolonych fanów programu "Rolnik szuka żony". "Będzie sztos", "Odpalam popcorn", "Super" - czytamy. Planujecie oglądać zapowiadany odcinek z udziałem uczestników? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Rolnik szuka żony". Waldemar zabrał głos. Gorzkie słowa o udziale w programie

Na początku stycznia Waldemar, uczestnik dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", odpowiedział na pytania internautów. Wyjawił, czy gdyby mógł, to zmieniłby coś w swoim zachowaniu w formacie. "Na pewno nie dałbym się wkręcić w telefon na wizji. Ograniczyłbym też zaufanie do niektórych osób, którym od początku je okazałem, a wyszło jak zawsze. Najważniejsze, co bym zmienił, to od razu budowałbym relację z Dorotą. Bez ulegania chwilowym emocjom i błędnym wyborom. Więcej rozmawiałbym też z dziewczynami wtedy, gdy nie było już kamer wieczorami. Myślę, że wtedy podjąłbym właściwą decyzję od samego początku" - napisał Waldemar na instagramowym profilu.