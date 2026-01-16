Popularne show "Taniec z gwiazdami" powróci na ekrany Polsatu wraz z początkiem wiosennej ramówki stacji. Wśród ogłoszonych uczestników formatu znalazł się Gamou Fall, aktor, model i sportowiec, który zasili szeregi 18. edycji. Kim jest nowy uczestnik i co sądzą o nim internauci?

"Taniec z gwiazdami". Mieszane reakcje widzów na ogłoszenie Gamou Falla. "Kompletnie nie kojarzę"

Ogłoszenie o dołączeniu Gamou Falla wywołało w internecie prawdziwą burzę. Fall, który zyskał popularność dzięki swojej roli w filmie "Zgon przed weselem", to także model, który brał udział w kampaniach wielu światowych marek. Jego atletyczna sylwetka oraz pasja do sportu mogą być atutem w tanecznych wyzwaniach. Jak podkreślono w ogłoszeniu, aktywność fizyczna Gamou pomoże mu przyswoić taneczne kroki, a jego udział w programie może być nie tylko emocjonującą przygodą, ale i dużą niespodzianką dla widzów.

A jednak opinie widzów są bardzo zróżnicowane. Część internautów jest zachwycona i wróży aktorowi dużą szansę na wygraną. "Ten pan to wygra", "Coś czuję, że będzie świetnie tańczył. To może być czarny koń tej edycji" - piszą internauci, którzy już teraz obstawiają go na zwycięzcę. Z drugiej strony, nie wszyscy są przekonani do tego, by nazywać go "gwiazdą". Część widzów wyraziła zaskoczenie wyborem uczestnika przez produkcję. "Kto to? Przybliżycie jakoś postać?", "Kto to? Kompletne zaskoczenie", "Chyba mamy inną definicję zwrotu 'popularny aktor', "Kompletnie nie kojarzę" - komentują ci, którzy nie znają go ze wcześniejszych występów.

"Taniec z gwiazdami". Gamou Fall zatańczy z Hanną Żudziewicz?

To jednak nie koniec emocji! Część internautów nie ograniczyła się tylko do wyrażenia opinii o samym Gamou, ale także pokusiła się o przewidywania, z kim aktor zatańczy w najnowszej edycji programu. "Czyżby tańczył z Hanią? Jeśli tak, to może być mocna para, jak Hania i Iza!", "Może Gamou zatańczy z Hanią i będzie świetny?" - przewidują. CZYTAJ TEŻ: Małgorzata Potocka szczerze o umowie z "Tańcem z gwiazdami". Tego nie może robić.