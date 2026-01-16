Kabaret Ani Mru-Mru odwołał wszystkie zaplanowane występy z powodu problemów zdrowotnych jednego z członków grupy - Michała Wójcika. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, zespół poinformował fanów, że przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Teraz internauci zareagowali na tę wiadomość.

Kabaret Ani Mru-Mru odwołuje występy, a fani reagują. "Trzymaj się, Michał, wracaj do zdrowia"

Członkowie kabaretu podkreślili, że są zrozpaczeni tą sytuacją i przepraszają za wszelkie niedogodności. "Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej… do spotkań z wami podczas spektakli na żywo!" - napisali w mediach społecznościowych. Fani nie pozostali obojętni na tę wiadomość.

Pod oświadczeniem od razu pojawiła się fala komentarzy, w których internauci życzyli Wójcikowi szybkiego powrotu do zdrowia. Widać, że fani Kabaretu Ani Mru-Mru mocno trzymają kciuki za swojego ulubieńca i z niecierpliwością czekają na powrót zespołu do występów. "Trzymaj się, Michał, wracaj do zdrowia szybciutko", "Dużo zdrowia i do zobaczenia na żywo", "Życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - to tylko niektóre z wypowiedzi, które pojawiły się w sieci.

Kabaret Nowaki musiał ogłosić zastępstwo. Chodzi o stan zdrowia Tomasza Marciniaka

Smutną wiadomość o stanie zdrowia kabareciarza przekazał w ostatnim czasie także Kabaret Nowaki. Jak się okazało, Tomasz Marciniak musi na jakiś czas wycofać się z występów scenicznych, by zadbać o swoje zdrowie. W związku z tym zespół ogłosił, że w jego miejsce na scenie pojawi się Szymon Łątkowski, który tymczasowo go zastąpi. W oświadczeniu, które Kabaret Nowaki opublikował 13 stycznia 2026 roku, grupa apeluje do swoich fanów o wyrozumiałość i wsparcie w tym trudnym okresie.

"Kochani! Nowy rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na waszą wyrozumiałość i dobre myśli! Tomciu! Kochamy cię! Wracaj szybko!" - napisali członkowie kabaretu.