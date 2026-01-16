Wraz z nadejściem wiosennej ramówki, "Taniec z gwiazdami" powraca na antenę Polsatu, co z pewnością ucieszy wielu fanów popularnego programu. Już teraz wiadomo, że w najnowszej edycji zobaczymy Mateusza Pawłowskiego, którego widzowie pokochali za rolę Kacperka w serialu "Rodzinka.pl". Niedawno ogłoszono również, że w tanecznym show weźmie udział Małgorzata Potocka, aktorka i reżyserka, znana szerokiej publiczności z roli Wandy w serialu "Matki, żony i kochanki", a także dziennikarz Piotr Kędzierski. To jednak nie koniec niespodzianek. W trakcie najnowszego wydania "halo tu polsat" 16 stycznia ogłoszono kolejnego uczestnika.

"Taniec z gwiazdami". Gamou Fall nowym uczestnikiem show

16 stycznia w programie "halo tu polsat" oficjalnie ogłoszono, kto dołączył do 18. edycji z "Tańca z gwiazdami". Okazało się, że będzie to Gamou Fall, aktor, znany m.in. z filmu "Zgon przed weselem". "Gamou jest także modelem - brał udział w kampaniach wizerunkowych wielu światowych marek. Na co dzień aktywnie uprawia sport, co z pewnością pomoże mu w tanecznych wyzwaniach" - czytamy na Instagramie.

Małgorzata Rozenek-Majdan w "Tańcu z gwiazdami"? Fani spekulują po jej tajemniczym nagraniu

Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnio podzieliła się z fanami nagraniem, na którym występuje w srebrnej sukience z frędzlami, co wywołało falę spekulacji na temat jej potencjalnego udziału w "Tańcu z gwiazdami". W opisie napisała: "We did it. Efekty wkrótce". Jej fani w komentarzach zaczęli zastanawiać się, czy sukienka to przypadkiem nie zapowiedź jej udziału w popularnym programie. "Mam nadzieję, że jest to do czołówki 'Tzg'. Wysyłałabym SMS-y jak zła", "Czyżby 'Taniec z gwiazdami'?" - spekulowali internauci.

Prezenterka od lat była łączona z tym programem. Sama przyznała, że jest wielką fanką "Tańca z gwiazdami" i w przeszłości rzeczywiście była bliska podpisania kontraktu. Mimo że miała już wynegocjowane warunki i partnera tanecznego, ostatecznie nie wystąpiła w show. Problemem był fakt, że program emitowany jest w Polsacie, a nie w TVN, z którym Rozenek-Majdan jest związana zawodowo.