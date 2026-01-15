"Przyjaciółki" zadebiutowały na antenie Polsatu we wrześniu 2012 roku. W role tytułowych przyjaciółek wcielały się: Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, która w 2023 roku odeszła z produkcji, Magdalena Stużyńska oraz Joanna Liszowska. Serial cieszył się dużą popularnością wśród widzów i doczekał się aż 26 sezonów. Nagle pojawił się komunikat o zakończeniu "Przyjaciółek", co zszokowało wielu. Polsat obiecał jednak odcinek specjalny, który będzie zakończeniem historii bohaterów. Okazuje się, że fani produkcji będą musieli na niego poczekać. I to dłużej niż się spodziewają.

Zobacz wideo Stużyńska wspomina pierwsze spotkanie z "Przyjaciółkami". "Między nami od razu zaiskrzyło"

Odcinek specjalny "Przyjaciółek". Fani serialu muszą uzbroić się w cierpliwość

27 listopada 2025 roku wyemitowano ostatni odcinek 26. sezonu serialu. Dzień później ogłoszono, że produkcja nie doczeka się kontynuacji. "Telewizja Polsat informuje, że podjęła trudną decyzję o zakończeniu emisji serialu fabularnego 'Przyjaciółki'. W wiosennej ramówce nie zobaczymy zatem kolejnego sezonu produkcji. Jest to decyzja trudna, gdyż kończy się jeden z ważniejszych 'serialowych' rozdziałów w historii Telewizji Polsat" - poinformowali przedstawiciele stacji.

Polsat zapowiedział jednak, że widzowie zobaczą jeszcze odcinek specjalny, który ma zwieńczyć historię i wyjaśnić wszystkie wątki. Portal Wirtualnemedia.pl przekazał, że fani "Przyjaciółek" będą musieli jeszcze poczekać. Odcinek nie pojawi się bowiem w wiosennej ramówce Polsatu.

Joanna Liszowska pożegnała się z widzami. Wspomniała o odcinku specjalnym "Przyjaciółek"

Po tym, jak stacja Polsat poinformowała, że to koniec serialu, głos zabrała Joanna Liszowska. Opublikowała krótkie nagranie na profilu na Instagramie, w którym pożegnała się z widzami. -Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, bo byliśmy dzięki wam tak długo. To był niesamowity kawałek życia, to nie była tylko praca - mówiła. Wspomniała w nagraniu o odcinku specjalnym, który jak wówczas stwierdziła, ma mieć premierę w okolicach Wielkanocy. - Moi drodzy, tak się stało, decyzja została podjęta, natomiast jeszcze jest inna decyzja - pożegnamy się z wami specjalnym, dłuższym odcinkiem, który w jakiś sposób właśnie was utuli, podsumuje, coś zakończy, jakieś historie i wątki. Ten odcinek będzie emitowany w okolicach świąt Wielkanocy, także wcześniej go przygotujemy - dowiedzieliśmy się wówczas. - Praca nad nim też będzie pożegnaniem tej naszej rodziny - dodała.