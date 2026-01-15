Powrót na stronę główną

Niespodziewane wieści w sprawie odcinka specjalnego "Przyjaciółek". Fani serialu nie będą zadowoleni
Serial "Przyjaciółki" niespodziewanie się zakończył. Telewizja Polsat zapowiedziała, że fani produkcji doczekają się odcinka specjalnego, który zwieńczy losy bohaterów. Widzowie nie będą jednak zachwyceni doniesieniami w tej sprawie.
Zaskakujące wieści ws. 'Przyjaciółek'. Fani serialu nie będą zadowoleni
"Przyjaciółki" zadebiutowały na antenie Polsatu we wrześniu 2012 roku. W role tytułowych przyjaciółek wcielały się: Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, która w 2023 roku odeszła z produkcji, Magdalena Stużyńska oraz Joanna Liszowska. Serial cieszył się dużą popularnością wśród widzów i doczekał się aż 26 sezonów. Nagle pojawił się komunikat o zakończeniu "Przyjaciółek", co zszokowało wielu. Polsat obiecał jednak odcinek specjalny, który będzie zakończeniem historii bohaterów. Okazuje się, że fani produkcji będą musieli na niego poczekać. I to dłużej niż się spodziewają. 

Odcinek specjalny "Przyjaciółek". Fani serialu muszą uzbroić się w cierpliwość

27 listopada 2025 roku wyemitowano ostatni odcinek 26. sezonu serialu. Dzień później ogłoszono, że produkcja nie doczeka się kontynuacji. "Telewizja Polsat informuje, że podjęła trudną decyzję o zakończeniu emisji serialu fabularnego 'Przyjaciółki'. W wiosennej ramówce nie zobaczymy zatem kolejnego sezonu produkcji. Jest to decyzja trudna, gdyż kończy się jeden z ważniejszych 'serialowych' rozdziałów w historii Telewizji Polsat" - poinformowali przedstawiciele stacji.

Polsat zapowiedział jednak, że widzowie zobaczą jeszcze odcinek specjalny, który ma zwieńczyć historię i wyjaśnić wszystkie wątki. Portal Wirtualnemedia.pl przekazał, że fani "Przyjaciółek" będą musieli jeszcze poczekać. Odcinek nie pojawi się bowiem w wiosennej ramówce Polsatu.

Joanna Liszowska pożegnała się z widzami. Wspomniała o odcinku specjalnym "Przyjaciółek"

Po tym, jak stacja Polsat poinformowała, że to koniec serialu, głos zabrała Joanna Liszowska. Opublikowała krótkie nagranie na profilu na Instagramie, w którym pożegnała się z widzami. -Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, bo byliśmy dzięki wam tak długo. To był niesamowity kawałek życia, to nie była tylko praca - mówiła. Wspomniała w nagraniu o odcinku specjalnym, który jak wówczas stwierdziła, ma mieć premierę w okolicach Wielkanocy. - Moi drodzy, tak się stało, decyzja została podjęta, natomiast jeszcze jest inna decyzja - pożegnamy się z wami specjalnym, dłuższym odcinkiem, który w jakiś sposób właśnie was utuli, podsumuje, coś zakończy, jakieś historie i wątki. Ten odcinek będzie emitowany w okolicach świąt Wielkanocy, także wcześniej go przygotujemy - dowiedzieliśmy się wówczas. - Praca nad nim też będzie pożegnaniem tej naszej rodziny - dodała

