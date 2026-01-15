27 grudnia wyszło na jaw, że Viki Gabor wzięła romski ślub. Wieści przekazał Bogdan Trojanek, dziadek partnera wokalistki. - Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - poinformował senior. Bogdan Trojanek przyjął zaproszenie także do kilku programów, w których opowiedział o szczegółach wydarzenia.

Sama wokalistka nie chce komentować swojego życia prywatnego w mediach. Kiedy podczas ostatniej wizyty w "Dzień dobry TVN" została zapytana o zamieszanie wokół ślubu, zapewniła, że nie zwraca na to uwagi i skupia się przede wszystkim na pracy. - Ja totalnie nie zwracam na to uwagi. Mam bardzo dużo pracy na głowie, bardzo dużo pracuję. Ja tego nie czytam - skwitowała. Gabor pojawiła się ostatnio w podcaście magazynu "Glamour" z Piotrem Koprowskim z "Top Model". Jak się okazuje, z wokalistką łączą go rodzinne więzy.

Viki Gabor i Piotr Koprowski dokonali zaskakującego odkrycia. "Mamy w połowie tę samą rodzinę"

Viki Gabor cieszy się ostatnio ogromnym zainteresowaniem, więc często zapraszana jest do udziału w wywiadach. Tym razem mogliśmy oglądać ją w podcaście, który dostępny jest w serwisie YouTube na kanale Glamour. Młoda artystka w rozmowie z Koprowskim wyjawiła, że są kuzynami i miała wcześniej okazję poznać bliskich Piotra. Wokalistka i były uczestnik "Top Model" przyznali, że od razu kiedy się poznali, znaleźli wspólny język i bardzo się polubili. Co ciekawe, oboje mieszkają w Krakowie, ale jakoś nie było im po drodze spotkać się wcześniej. - Najgorsze jest to, że my jesteśmy z Krakowa i się nigdy nie widzieliśmy - powiedziała Viki. Piotr Koprowski opowiedział więcej o ich relacji.

My się naprawdę znamy stosunkowo krótko, ale bardzo intensywnie. Mamy w połowie tę samą rodzinę, dosłownie. Viki zna mojego dziadka, brata mojego dziadka, wszystkich ona zna, a mnie nie znała. I musiałem pójść do programu, żebyśmy się połączyli, to jest niesamowite

- wyznał były uczestnik "Top Model".

Piotr Koprowski o pierwszym spotkaniu z Viki Gabor. "Powiedziałem: to jest moja siostra"

W dalszej części rozmowy Piotr Koprowski opowiedział o pierwszym spotkaniu z Viki Gabor. Przyznał, że już od pierwszych chwil poczuł, że jest mu bliska. - Jak zobaczyłem Viki, jak weszła do pokoju i się poznaliśmy, to ja powiedziałem: to jest moja siostra, ja muszę o nią dbać, to jest ktoś dla mnie bliski. No i tak jest, mam nadzieję, że jak najdłużej - podsumował w podcaście.