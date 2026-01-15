"Taniec z gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych telewizyjnych formatów. Już wiadomo, że w kolejnej edycji na parkiecie zobaczymy Mateusza Pawłowskiego, które widzowie pokochali za rolę rezolutnego Kacperka w serialu "Rodzinka.pl". 10 stycznia w "halo tu polsat" ujawniono także udział popularnej aktorki i reżyserki Małgorzaty Potockiej. Widzowie doskonale pamiętają ją z roli Wandy w serialu "Matki, żony i kochanki", dzięki której zaskarbiła sobie serca wielu Polaków. Dyrektor programu Polsatu Edward Miszczak dba o to, aby w programie pojawiły się same gorące nazwiska. Właśnie ogłoszono kolejnego uczestnika.

"Taniec z gwiazdami". Właśnie ogłoszono kolejnego uczestnika! To już oficjalne

Na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie właśnie ogłoszono kolejne nazwisko 18. edycji show, która startuje już wiosną. Na parkiecie programu zobaczymy Piotra Kędzierskiego. Już od kilku dni w mediach pojawiały się przecieki na temat udziału dziennkarza w programie, które jak się okazuje były trafne. "Na naszym parkiecie wiosną zobaczycie Piotra Kędzierskiego - doświadczonego dziennikarza, prezentera telewizyjnego oraz radiowego. Mało kto wie, że Piotr jest także restauratorem. Co zaserwuje nam w programie? Przekonamy się już niebawem!" - czytamy w treści ogłoszenia. Co na to widzowie? Wygląda na to, że dla większości udział Kędzierskiego w "Tańcu z gwiazdami" jest sporym zaskoczeniem. "Tego Pana nie było w moim bingo!", "Tego totalnie się nie spodziewałam!", "Ale niespodzianka!" - czytamy.

Piotr Kędzierski pracę w mediach zaczął ponad dwie dekady temu

Piotr Kędzierski polski show biznes zna od podszewski. Dziennikarz pracę w mediach zaczynał ponad dwie dekady temu. W 2004 roku debiutował w telewizji 4funTV. Obecnie możemy go słuchać i oglądać w podcaście "WojewódzkiKędzierski", który prowadzi wraz z Kubą Wojewódzkim. Co ciekawe jego radiowy partner wielokrotnie w ironiczny sposób odnosił się do popularnego formatu stacji Polsat. Jak sądzicie, będzie kibicował koledze w programie?