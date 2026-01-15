Na planie "Rolnik szuka żony" była w ciąży. Wiadomo, co u niej dzisiaj słychać

"Rolnik szuka żony" to od lat hitowy program TVP1. Pierwszy odcinek został wyemitowany 1 maja 2014 roku i do dziś jest nagrywany. Obecnie produkcja poszukuje kolejnych rolników, którzy będą szukać miłości w 13. edycji. Przez te lata przewinęło się mnóstwo osób, marzących o uczuciu (choć zdarzali się i tacy, którzy chcieli jedynie sławy). W historii programu zapisała się m.in. Klaudia Czubak, która nie ukrywała w liście do Tomasza, że jest w ciąży. Nie udało jej się jednak zdobyć serca rolnika, ale wiemy, czy znalazła miłość poza kamerami.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mówi o pieniądzach

"Rolnik szuka żony". Co słychać u Klaudii z dziewiątej edycji?

Uczestniczka co prawda była jedną z faworytek rolnika, nawet przyjechała na gospodarstwo Tomasza. Ostatecznie ten zdecydował się dać szansę Justynie. Ich związek się rozwijał, ale wiele wskazuje na to, że nie są już razem. Klaudia musiała więc szukać uczucia gdzieś indziej. Jak wiemy, po udziale w programie urodziła córkę, a także jest zakochana. Dowiadujemy się tego z jej wpisu na Instagramie.

2025! Dziękuję za wiele rzeczy, ale najbardziej za tego gościa, jesteś nie tylko chłopakiem, jesteś najlepszym przyjacielem.

"Mogę z tobą płakać, mogę się śmiać, zwiedzać świat i leżeć na kanapie. 2025 dziękuję! 2026 idziemy po ciebie już razem ramię w ramię!" - napisała w mediach społecznościowych, dodając przy okazji zdjęcia z ukochanym.

"Rolnik szuka żony". Co słychać u innych uczestników dziewiątej edycji?

Dziewiąta edycja "Rolnik szuka żony" była pełna emocji. To właśnie wtedy na planie poznali się Klaudia i Valentyn, którzy w 2025 roku wzięli ślub i spodziewają się dziecka. Oboje są aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu na bieżąco możemy śledzić, co u nich słychać.

Razem są także Michał i Ada. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu trzy lata temu. Przez to, że nie afiszują się za bardzo razem na Instagramie, co jakiś czas pojawiają się plotki o kryzysie w ich związku. Oni jednak nic sobie z tego nie robią i nadal pielęgnują swoją miłość. Zobacz: "Rolnik szuka żony". Ada i Michał przechodzą kryzys? Zdjęcie mówi wszystko. Miłość w programie znalazł także Tomek K., jednak jego związek z Kasią się rozpadł. Jak wiemy, ma już nową partnerkę. Niewiele wiadomo za to o życiu prywatnym Mateusza oraz Tomka R.