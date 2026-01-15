Dorota z "Żony dla Polaka" dzieli się swoim przepisem na rosół. Polacy mogą złapać się za głowy

"Żona dla Polaka" to program TVP1, który pomaga Polakom mieszkającym za oceanem znaleźć miłość. Pierwsza edycja nagrywana była w USA, a tym razem przeniesiono się do Kanady. W drugim sezonie wprowadzono też inną zmianę i dano szansę na uczucie pierwszej kobiecie. Dorota szybko zdobyła zainteresowanie - także mediów. Już udziela wywiadów, a w jednym z nich podzieliła się swoimi kuchennymi sekretami.

"Żona dla Polaka". Dorota o rosole. Tak go gotuje

W pierwszym odcinku widzowie mogli zobaczyć, jak Dorota przed przyjazdem kandydatów gotowała rosół. W związku z tym portal Telemagazyn, z którym niedawno porozmawiała, postanowił zapytać ją o jej przepis. - Boję się, że zostanę zaatakowana przez takich prawdziwych kucharzy. Ten rosół powinien się gotować wystarczającą ilość czasu i nie bać się tych warzyw. Nie bać się wrzucić tam dużo tego pora, selera, pietruszki i ja nie dodaję do swojego w ogóle soli - wyznała 47-letnia uczestniczka "Żony dla Polaka". Właśnie brak tego ostatniego składnika może wielu zaskoczyć, bowiem jak czytamy na różnych stronach, ta przyprawa zawsze znajduje się w przepisach i wiele osób nie wyobraża sobie, by jej zabrakło (choć chcemy przypomnieć, że w nadmiarze szkodzi).

Dorota w rozmowie została zapytana także o to, czy w rzeczywistości jest taka, jaką pokazały ją kamery. Potwierdziła, choć podkreśliła, że to, co widzimy, to są zaledwie chwile z godzin nagrań, i wyjaśniła, że "nie lubi być nudna, lubi być wesoła". A dlaczego w ogóle wzięła udział w programie TVP1?

Zgłaszając się do programu, nie miałam w ogóle pojęcia tak za bardzo, o czym jest. W Kanadzie nie możemy oglądać TVP1 ze względu na globalizację, więc co widziałam? Widziałam momenty youtuberów komentujących pierwszy sezon.

- (...) Wiedziałam, na czym polega cała idea tego programu, i pomyślałam sobie (...), że może oni szukają dla tych Polaków mieszkających w Toronto, zmienią to troszkę, będą szukać Polek, które mieszkają w Polsce, ale także przedstawią im Polki mieszkające w Toronto. Przyrzekam ci, że ja nie miałam pojęcia, że aplikuję do tego show jako jedna z bohaterek - tłumaczyła Dorota w rozmowie z Telemagazynem. Jak już wiemy, o jej względy walczy czterech mężczyzn: Piotr, Paweł, Dawid i Marcin. Czy któryś zdobędzie jej serce? To się okaże!

Kandydat Doroty z "Żony dla Polaka" pod obstrzałem widzów. Ostrzegają Dorotę

Widzowie TVP1 szybko rozpoznali Marcina. Okazuje się, że mężczyzna już wcześniej szukał miłości w telewizji. 43-letni trener personalny pojawił się w programie "Kolacja w ciemno", który emitowany jest na antenie Polsat Cafe. Dlatego też wielu nie wierzy w czyste intencje mężczyzny i martwi się o to, żeby nie zranił Doroty. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Kandydat Doroty z "Żony dla Polaka" już szukał partnerki w telewizji. Widzowie obawiają się jednego. Zdjęcia uczestniczki - także te z przeszłości - znajdziecie w naszej galerii poniżej:

