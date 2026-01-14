Już wiosną mają rozpocząć się zdjęcia do sześcioodcinkowej kontynuacji "Rancza". Presserwis przekazał, że serial może trafić na antenę jeszcze w tym roku. Informacja o nowych odcinkach podzieliła fanów. Jedni nie mogą się doczekać tego, co przygotowali twórcy, inni mają wątpliwości, czy reaktywacja serialu była dobrym pomysłem. Wciąż mało wiadomo na temat samej fabuły. Rąbka tajemnicy uchylił właśnie reżyser.

Reżyser "Rancza" wprost o nowych odcinkach. Wspomniał o zmarłych aktorach

Wojciech Adamczyk, reżyser serialu "Ranczo", odwiedził ostatnio program "Gość Regionów" emitowany na antenie TVP3. To właśnie tam opowiedział nieco więcej o reaktywacji kultowej produkcji. W serialu mają pojawić się niemal wszyscy aktorzy, którzy grali w ostatnim sezonie. Adamczyk zdradził m.in., że Dorotka, czyli córka Kusego i Lucy, będzie maturzystką. Zaplanowano także role dla dzieci Solejuków. Nie mogło zabraknąć pytania o aktorów, którzy odeszli w ciągu ostatnich lat.

- Mamy takie prawo tworzenia rzeczywistości serialowej, inne niż prawdziwe życie, w związku z tym nie uśmiercimy bohaterów, którzy odeszli, ale też w bardzo dyskretny sposób przypomnimy ich obecność, bo ja jestem ogromnym przeciwnikiem cyfrowego odtwarzania postaci, które nie żyją, ale chcemy przypomnieć, że one istnieją i w uniwersum Wilkowyj one będą zawsze - zdradził.

Artur Barciś zabrał głos na temat nowych odcinków "Rancza". "Trochę się boję"

Aktor pojawił się ostatnio w "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim przyznał, że cieszy się z kontynuacji serialu, ale ma pewne obawy. - Trochę się boję. Andrzej Grembowicz (tworzył pod pseudonimem Robert Brutter - przyp. red.) już dawno nie żyje, a to on był twórcą tego. My tylko zagraliśmy to, co on napisał. Wojtek Adamczyk wyreżyserował to, co Andrzej napisał - przyznał. Pałeczkę ma przejąć jego syn. - Jednym ze scenarzystów jest syn Andrzej Grembowicza. Poza tym Andrzej napisał taką kontynuację "Rancza", tylko to miała być wersja kinowa, która nie została zrealizowana. Myślę, że to będzie bazą - zdradził.