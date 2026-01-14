Oto uczestnicy polskich preselekcji do Eurowizji. Są zaskakujące nazwiska!

Po tygodniach medialnych spekulacji i głośnych rezygnacji z udziału w preselekcjach, TVP ogłosiła oficjalną listę ośmiu uczestników tegorocznych polskich preselekcji do Eurowizji. Okazuje się, że wśród artystów jest Alicja Szemplińska, która kiedyś już preselekcje wygrała, ale na Eurowizję ostatecznie nie pojechała ze względu na pandemię i odwołany konkurs. Tym razem będzie musiała się zmierzyć m.in. ze znanym z "Rancza" Piotrem Pręgowskim.

Zobacz wideo Kaeyra chce jechać na Eurowizję. Ale nie w tym roku!

Alicja, Stasiek Kukulski i Piotr Pręgowski powalczą o bilet do Wiednia

Na liście, która została opublikowana na social mediach Telewizji Polskiej znaleźli się: Alicja ("Pray"), Anastazja ("Wild child"), Basia Giewont ("Zimna woda"), Jeremi SIkorski ("Cienie przeszłości"), Karolina Szczurowska ("Nie bój się"), Ola Antoniak ("Don't you try"), Piotr Pręgowski ("Parawany tango"), a także Stasiek Kukulski ("This too shall pass"). W grze nadal są tzw. Złote Karty, które według regulaminu może przyznać TVP. Więcej szczegółów na temat organizacji preselekcji ma zostać podanych wkrótce, ale już zapowiedziano, że reprezentanta wybierze publiczność.

Internauci reagują na listę uczestników preselekcji. "Już lepiej było wysłać Przemka Kucyka"

Przypomnijmy, że tegoroczne preselekcje, jak i sam konkurs Eurowizji wzbudzają sporo emocji także ze względu na dopuszczenie przez EBU udziału Izraela. Część krajów oprotestowała tą decyzję organizatorów i postanowiła się wycofać z tegorocznej Eurowizji. To przełożyło się także na listę artystów chętnych do reprezentowania Polski w Wiedniu. Wiadomo, że ze startu wycofała się m.in. Mery Spolsky, a na ostatniej prostej o rezygnacji z udziału w koncercie preselekcyjnym zrezygnowała także Karolina Czarnecka. Wybór ósemki siłą rzeczy spolaryzował internautów. Jedni piszą o trzymanie kciuków za polskich artystów, inni wskazują na małą rozpoznawalność ogłoszonych artystów. "Kto to jest?", "Tak niezbyt oszałamiająco", "Już lepiej było wysłać Przemka Kucyka", "Chyba dużo osób się wycofało", "Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników" - czytamy w komentarzach.