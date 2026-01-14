Program "Rolnik szuka żony" ma wyjątkową skuteczność w łączeniu par. Dzięki udziałowi w matrymonialnym show TVP powstało wiele szczęśliwych małżeństw. W drugim sezonie programu, który emitowany był w 2014 roku, dwóch rolników znalazło wymarzone partnerki. Mowa tu o Grzegorzu Bardowskim i Robercie Filochowskim. Anna Bardowska regularnie publikuje treści w mediach społecznościowych, więc widzowie na bieżąco są informowani, co dzieje się u rodziny. Co słychać w małżeństwie Agnieszki i Roberta? Para właśnie opublikowała zdjęcie z synami.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka i Robert Filochowscy pokazali synów

Agnieszka i Robert Filochowscy po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" zdecydowali się na formalizację związku i powiększenie rodziny. W 2016 roku zakochani wzięli ślub kościelny. Rok później para doczekała się narodzin syna Tomasza, a w lipcu 2021 roku urodził się brat chłopca - Adam. Filochowscy w przeciwieństwie do wielu par z programu bardzo rzadko udzielają się w mediach społecznościowych i nie pokazują swojego życia prywatnego w mediach. Tym razem para zrobiła wyjątek i opublikowała rodzinne zdjęcie w świątecznym anturażu.

Na fotografii możemy podejrzeć, jak w ostatnich latach zmienili się synowie pary. W sekcji komentarzy odezwali się stali widzowie programu "Rolnik szuka żony", którzy pamiętają początki Agnieszki i Roberta. "Pamiętam, jak bardzo wam kibicowałam w programie. Byliście tacy naturalni i normalni, i cieszę się ogromnie, że stworzyliście taką piękną rodzinkę", "Super rodzinka, moja ulubiona para. Bez rozgłosu i skromna", "Ale chłopcy rosną" - czytamy. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej:

