14 stycznia Maciej Musiał odwiedził studio "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział o swojej wyjątkowej aukcji zorganizowanej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fani mogą wylicytować taniec z aktorem. I to nie byle jaki. "Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod twoim osiedlowym sklepikiem" - czytamy w opisie licytacji, za którą ktoś obecnie chce zapłacić 34 tys. złotych. Podczas rozmowy z Maciejem Dowborem i Sandrą Hajduk-Popińską doszło do niezręcznej sytuacji. Musiał nie wiedział, jak zareagować na pytanie prowadzącej.

Sandra Hajduk-Popińska poprosiła Macieja Musiała do tańca. Reakcja aktora zaskoczyła prowadzącą

Musiał nie ukrywał, że jest bardzo zaskoczony tym, jak ogromną popularnością cieszy się jego aukcja. -Jest mi miło, cel jest szczytny. Jestem też trochę skrępowany. Mało jest takich inicjatyw, które nas łączą. To jest taki taniec, w którym moim zdaniem, każdy czuje się bezpiecznie, każdy chce go zatańczyć. To jest wielka tradycja i dobrze się w niej czuję - tłumaczył. Sandra Hajduk postanowiła podchwycić temat i zapytała Musiała, czy ten by z nią nie zatańczył na wizji. Aktor nie wiedział, jak zareagować i ostatecznie jej odmówił.

- Patrz no! Odmówił mi tańca! - powiedziała rozczarowana prowadząca. - A ty nie jesteś przyzwyczajona [że ktoś ci odmawia - przyp. red.]? - zażartował Dowbor. - Właśnie nigdy mi jeszcze nikt nie odmówił - zdradziła. - Ja tańczę w stroju Pana Tadeusza. Potrzebuję stroju Pana Tadeusza - usprawiedliwił się Musiał.

Zeszłoroczna aukcja Macieja Musiała podbiła internet. Darczyńca przekazał 136 tys. złotych

Podczas ubiegłorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Musiał zaproponował, że posprząta mieszkanie zwycięzcy aukcji w rytm utworu "Explosion" duetu Kalwi & Remi. Licytacja cieszyła się ogromną popularnością. Ostatecznie wygrał anonimowy darczyńca z Krakowa, który przeznaczył na ten cel 136 tys. Aktor na jego prośbę wykonał zadanie na oddziale onkologii dziecięcej w jednym z krakowskich szpitali.